به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عالی زاده صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل سیمای استان بوشهر با قدردانی از مجاهدتهای صورت گرفته و حضور پابهپای مردم و نهادهای مردمی، اظهار کرد: امیدواریم این نقشآفرینی در این حماسه بزرگ ملی، از این پس نیز پررنگتر تداوم یابد.
معاون فرهنگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: هر اتفاق و رخدادی که برگزار میشود، تنها گروه محدودی شاهد آن هستند و این راوی رسانه است که میتواند خبر این رویداد بزرگ را به همه نقاط برساند و عموم مردم را شاهد این رخداد عظیم کند.
وی با تأکید بر عظمت کنگره شهدای این استان، گفت: با توجه به ابعاد مختلف مقاومتی بوشهر، این کنگره را در سطح بینالمللی دنبال میکنیم.
وی بیان کرد: کنگره شهدای بوشهر با رویکردی بینالمللی، تولیدات ویژه تلویزیونی و مکتوب، نمایش میدانی از تاریخ استان در لوکیشنی جزیرهای در دهکده گردشگری برگزار میشود.
معاون فرهنگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اعلام اینکه پیشبینی میشود هر شب بالغ بر ده هزار نفر از این کنگره بازدید کنند، افزود: مردم عزیز استان و حتی میهمانانی از خارج از استان نیز تشریف خواهند آورد، لوکیشن در نظر گرفتهشده به حول قوه الهی، بسیار جذاب طراحی شده و حتی پس از پایان کنگره نیز برای موضوعات متعدد دیگر از جمله کنسرتها و برنامههای نوروزی قابل استفاده خواهد بود.
نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادتعالی زاده در با تأکید بر بهرهبرداری بهینه از این فضا برای نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت و جذب حداکثری مخاطب، خاطرنشان کرد: با تمام توان در خدمت شهدا هستیم امیدواریم با مدد شهدا شاهد برگزاری باشکوه این رویداد باشیم.
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