به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های داژبال قهرمانی کشور در بخش‌های بانوان و آقایان به میزبانی شهرستان دامغان استان سمنان برگزار شد و نمایندگان خراسان رضوی با حمایت هیئت انجمن‌های ورزشی طرقبه‌شاندیز در این مسابقات حضور یافتند.

در بخش بانوان، تیم خراسان رضوی با هدایت منتظریان و سرپرستی رمضانی، نمایش موفقی ارائه کرد و با قرار گرفتن در جایگاه دوم، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورد.

نمایندگان طرقبه‌شاندیز در بخش آقایان نیز نخستین تجربه حضور خود در رقابت‌های کشوری را پشت سر گذاشتند. این تیم در دیدار با نمایندگان خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان و دیگر تیم‌های حاضر، عملکرد قابل قبولی داشت و تجربه ارزشمندی کسب کرد.

این رقابت‌ها فرصت مناسبی برای ارزیابی توانمندی ورزشکاران و توسعه رشته داژبال در شهرستان طرقبه‌شاندیز و استان خراسان رضوی بود.