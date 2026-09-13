به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فروزانفر انسان‌شناس جسمانی تیم کاوش باستان‌شناسی ایزگام‌دشت رامسر، با اشاره به آغاز فصل سوم کاوش در این محوطه اظهار کرد: در نخستین ترانشه‌های ایجادشده طی روزهای اخیر، در لایه‌های مربوط به بخش فوقانی عصر مفرغ، بقایای اسکلت یک نوزاد پسر حدود ۶ ماهه شناسایی شد.

وی افزود: بررسی بقایای دندانی این نوزاد نشان می‌دهد که در زمان مرگ، دندان‌های او به‌تازگی در حال رویش از لثه بوده است.

فروزانفر با بیان اینکه بقایای به‌دست‌آمده متعلق به نوزادی با جثه‌ای بسیار ظریف و نحیف است، ادامه داد: با توجه به شرایط استخوان‌ها و وضعیت جسمانی این کودک، احتمال وجود نوعی بیماری یا عارضه مطرح است، اما برای تأیید این موضوع و تشخیص دقیق، انجام مطالعات تخصصی بیشتری ضروری است.

این انسان‌شناس جسمانی تأکید کرد: در صورت فراهم شدن امکان بررسی دقیق‌تر دندان‌های نوزاد، می‌توان اطلاعات بیشتری درباره وضعیت سلامت، شرایط زیستی و حتی برخی جنبه‌های زندگی این فرد در دوره مورد مطالعه به دست آورد.

وی درباره اهمیت این یافته در مطالعات جمعیتی محوطه نیز گفت: بررسی‌های انسان‌شناسی جسمانی انجام‌شده روی این تدفین و سایر تدفین‌های شناسایی‌شده در ایزگام‌دشت، نشانه‌هایی از وجود تفاوت‌های جمعیتی میان ساکنان رامسر و مناطق شرقی و غربی آن را مطرح می‌کند و احتمال وجود یک مرز قومیتی در این محدوده را پیش می‌کشد.

فروزانفر خاطرنشان کرد: از آنجا که فصل سوم کاوش به‌تازگی آغاز شده است، هنوز نمی‌توان درباره ارتباط قطعی یافته‌های جدید با نتایج فصل‌های پیشین اظهارنظر کرد.

وی افزود: با این حال، نتایج نخستین ترانشه‌های فصل جاری در برخی موارد با شماری از یافته‌های پیشین متفاوت است و ادامه کاوش‌ها می‌تواند به شناسایی آثار و شواهد تازه‌ای درباره وضعیت زیستی، جمعیتی و فرهنگی ساکنان این محوطه منجر شود.