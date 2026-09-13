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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۲

برگزاری دوره تخصصی توانمندسازی ارکان مساجد در شاهرود

برگزاری دوره تخصصی توانمندسازی ارکان مساجد در شاهرود

شاهرود- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود از برگزاری کلاس‌های تخصصی آموزش و توانمندسازی ارکان مسجد شهرستان در چهار محور خبر داد.

حجت‌الاسلام علی سلمان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ادامه دوره آموزش و توانمندسازی ارکان مسجد شهرستان شاهرود، کلاس‌های تخصصی در چهار محور برگزار شده است.

وی افزود: توانمندسازی فرماندهان پایگاه‌های بسیج و هیئت‌امنای مساجد از جمله اهداف و محورهای این طرح است و در کنار آن، توانمندسازی امامان مساجد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شاهرود با اشاره به نقش بانوان در فعالیت‌های مسجدی، بیان کرد: توانمندسازی بانوان کنشگر مسجد نیز در قالب طرح «با نور» در این دوره دنبال می‌شود.

سلمان‌نژاد ادامه داد: موضوع رسانه مسجد نیز یکی دیگر از محورهایی است که در کلاس‌های آموزشی و توانمندسازی مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این دوره‌ها با هدف ارتقای مهارت‌ها، افزایش توانمندی و تقویت نقش‌آفرینی ارکان مسجد در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و رسانه‌ای در شاهرود در حال برگزاری است.

کد مطلب 6945456

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