پایان نخستین دوره پسادکتری علوم ورزشی امیرکبیر با محوریت هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نخستین دوره پسادکتری گروه آموزشی علوم ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط دکتر «محسن پاسبان» بهعنوان پژوهشگر پسا دکتری و با راهنمایی دکتر «شهرام آهنجان» و مشاوره دکتر «هادی میری»، اعضای هیأت علمی گروه آموزشی علوم ورزش و تندرستی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف بررسی ظرفیتهای هوش مصنوعی در ایجاد و هدایت تغییرات رفتاری، توسعه مدلهای نوآورانه کسبوکار و طراحی استارتاپهای دانشبنیان در حوزه ورزش و سلامت اجرا شد.
در این پژوهش، نقش فناوریهای نوین هوش مصنوعی در ارتقای سبک زندگی سالم، افزایش مشارکت افراد در فعالیتهای بدنی، بهبود تصمیمگیری مبتنی بر داده، شخصیسازی خدمات ورزشی و سلامت و توسعه اکوسیستم نوآوری مورد بررسی قرار گرفت.
از دیگر اهداف این طرح، ارائه چارچوبی کاربردی برای توسعه استارتاپهای هوش مصنوعی در صنعت ورزش و سلامت، تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و مراکز نوآوری و فراهم کردن زمینه تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی در این حوزه عنوان شده است.
شهرام آهنجان، استاد میزبان این دوره، با اشاره به اهمیت پژوهشهای میانرشتهای اظهار کرد: هوش مصنوعی یکی از مهمترین فناوریهای تحول آفرین عصر حاضر است و بهره گیری از ظرفیتهای آن در علوم ورزش و سلامت میتواند زمینه ساز توسعه راهکارهای هوشمند، ارتقای کیفیت خدمات و شکلگیری کسبوکارهای نوآورانه باشد.
وی افزود: توسعه پژوهشهای کاربردی و مساله محور از اولویتهای دانشگاه است و همافزایی میان دانش تخصصی علوم ورزش و توجه به نیازهای جامعه در حوزه سلامت جسمانی، با تأکید بر فناوریهای هوش مصنوعی، میتواند مسیر مناسبی برای توسعه خدمات دانشبنیان فراهم کند.
این متخصص پزشکی ورزشی ادامه داد: استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در حوزه ورزش و سلامت، فرصت مناسبی برای ورود و مشارکت متخصصان رشتههای مهندسی و ایجاد همکاریهای میانرشتهای در دانشگاههای صنعتی فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: پیوند دانش تخصصی علوم ورزش و سلامت با توانمندیهای فنی و مهندسی و فناوریهای نوین، میتواند زمینه توسعه راهکارهای هوشمند و حرکت دستاوردهای پژوهشی به سمت کاربرد و تجاریسازی را فراهم سازد.
گفتنی است: این اولین اتمام دوره پسا دکتری در حوزه علوم ورزشی و تندرستی در دانشگاههای صنعتی کشور است و دو مقاله از آن در نشریات خارجی معتبر به چاپ رسیده که حاصل دستاورد علمی پژوهشی این تحقیق است.
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