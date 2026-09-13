فقط ۱۱ درصد اعتبارات حوزه فرهنگی شورای شهر همدان محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با اشاره به اقدامات انجام شده در مناسبتهای مختلف از جمله رویدادهای دفاع مقدس و تجلیل از چهرههای شاخص فرهنگی مانند استاد انصاریان با ابراز نگرانی جدی از وضعیت مالی حوزه فرهنگی، اظهار کرد: بررسیهای انجام شده در کمیسیون بودجه نشان میدهد که تاکنون تنها ۱۱ درصد از اعتبارات مصوب در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی محقق شده است و این میزان تحقق بودجه، بههیچوجه قابل قبول نیست و به طور مستقیم بر کیفیت آموزشهای شهروندی تاثیر منفی میگذارد.
وی افزود: برای حل معضلاتی نظیر انسداد معابر، تخریب اموال عمومی و مشکلات ترافیکی باید تحول اساسی در حوزه آموزش شهروندی انجام و منابع مالی پیشبینی شده بهطور بهینه در این مسیر هزینه شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه آموزش شهروندی یکی از وظایف ذاتی شهرداری است، خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت حیاتی این حوز، همچنان با تاخیر تاریخی در اجرای برنامههای آموزش شهروندی مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: اولویت اصلی آموزش شهروندی باید در بخشهای خدمات شهری و حملونقل باشد و از ظرفیت مدارس و محلات برای رفتارسازی هدفمند شهروندان استفاده شود.
رضایی همچنین بر لزوم استفاده از مشارکت مردمی و مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی جهت تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای شهر همدان در ادامه با ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی شهرداری بر لزوم حرکت در مسیر «برنامهمحوری و رویدادمحوری» تاکید کردو با اشاره به موفقیتهای اخیر در تهیه کتاب «دالان» و برگزاری برنامههای مناسب به مناسبت روز همدان، افزود: سازمان فرهنگی باید با اتخاذ رویکردهای برنامهمحور بستری برای اجرای اثربخش برنامهها در قالب رویدادهای مشخص فراهم کند.
سعید شهابی نیا همچنین یکی از نقاط ضعف موجود را عدم معرفی نظاممند چهرههای فرهیخته همدانی دانست و افزود: سازمان فرهنگی باید برنامهای تدوین کند که از طریق آن بهصورت هفتگی یا ماهانه فرهیختگان همدان از رشتههای مختلف معرفی شوند. این اقدام علاوه بر تقویت هویت فرهنگی در ایجاد انسجام اجتماعی نقش موثری خواهد داشت.
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