هشدار هواشناسی برای شمال و شرق کشور؛ بارش، تگرگ و گردوخاک در راه است

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (یکشنبه ۲۲ شهریور) بارش‌ها در برخی مناطق شمال‌غرب، استان‌های ساحلی دریای خزر و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فردا (دوشنبه، ۲۳ شهریور) نیز در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی پنج روز آینده در برخی نقاط جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان نیز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت مورد انتظار است.

وی یادآور شد: امروز در برخی مناطق شرق و شمال‌شرق کشور وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. همچنین روزهای سه‌شنبه (۲۴ شهریور)و چهارشنبه (۲۵ شهریور) نیز در نوار شرقی کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد.

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۲ شهریور) کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۲ و حداکثر دما ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی افزود: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد و ابر رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: تا روز دوشنبه (۲۳ شهریور) در نیمه شمالی و غربی استان تهران، به‌ویژه ارتفاعات، به تناوب افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ و در مناطق جنوبی و غربی استان تهران نیز در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی همراه با گردوخاک مورد انتظار است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی روزهای سه‌شنبه (۲۴ شهریور) تا پنجشنبه (۲۶ شهریور) از میزان ناپایداری‌ها کاسته و افزایش نسبی دمای هوا در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود.