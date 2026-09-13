به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری صبح یکشنبه در نشست برنامه ریزی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر گفت: سومین کنگره شهدای بوشهر اظهار داشت: شبکه‌های مختلف سراسری از بیست اسفند تا بیست و هشتم برای پوشش این رویداد در بوشهر حضور پیدا می‌کنند و برنامه‌هایی مانند «صبح بخیر» و «زمانه» از این استان پخش خواهند شد.

وی افزود: چندین جلسه هماهنگی برگزار شده و تولیدات مورد نیاز برای آن ایام در حال آماده‌سازی است. این رویداد با شعار «بوشهر؛ پایتخت مقاومت و انرژی ایران» برگزار می‌شود.

مدیرکل صداوسیمای بوشهر با اشاره به تولیدات انجام‌شده تصریح کرد: ۳۵ پاپ‌آپ با عکس شهدا تولید و پخش شده و ۲۲ مستند کوتاه پنج تا هشت دقیقه‌ای با مصاحبه با خانواده شهدا نیز روی آنتن رفته است.

وی افزود: برنامه‌های هفتگی از گلزار شهدا به‌صورت ضبطی در حال تولید است که از یکی دو هفته آینده پخش می‌شود.

حیدری تأکید کرد: تیزر فاخر ویژه این کنگره با کیفیت مناسب برای پخش از شبکه‌های سراسری در دست تولید است.

وی با اشاره به جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی که پیش‌تر برنامه‌ریزی شده بود، اظهار داشت: موسیقی فاخر برای کنگره شهدا تولید می‌شود.