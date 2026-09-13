به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این نشست زمینههای گسترش همکاری میان دو مجموعه در حوزه آموزشهای عمومی و تخصصی، آمادگی در برابر مخاطرات و تقویت هماهنگیهای عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.
توسعه و تداوم برنامههای آموزشی مشترک، از جمله آموزشهای مرتبط با آمادگی شهروندان در برابر بحران و آموزش کمکهای اولیه، از مهمترین محورهای مورد تأکید در این جلسه بود و بر استفاده از ظرفیتهای تخصصی و آموزشی جمعیت هلال احمر و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در اجرای این برنامهها تأکید شد.
همچنین موضوع یکپارچهسازی و هماهنگی بیشتر در آموزش و آمادگی نیروهای دخیل در مدیریت بحران، با هدف ایجاد ادبیات و رویههای مشترک در مواجهه با حوادث، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت تقویت ارتباطات و هماهنگیهای عملیاتی میان دو مجموعه تأکید و مقرر شد مسائل و نیازهای موجود در این حوزه، از طریق برگزاری جلسات تخصصی و بررسی راهکارهای اجرایی، پیگیری شود.
پیگیری روند استقرار و تقویت همکاریهای عملیاتی جمعیت هلال احمر در مناطق مختلف شهر تهران و هماهنگی بیشتر با مدیریتهای محلی و منطقهای نیز از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود. بر این اساس، مقرر شد برنامهریزیهای لازم برای افزایش تعامل و هماهنگی میدانی میان مجموعههای مرتبط دنبال شود.
همچنین با توجه به اهمیت آمادگی در مناطق کوهستانی و نقاط حادثهخیز، موضوع تقویت زیرساختها و هماهنگیهای مورد نیاز برای بهبود پوشش ارتباطی و امدادرسانی در این مناطق مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد پیگیریهای لازم با دستگاهها و نهادهای ذیربط انجام شود.
در ادامه، بر استفاده از ظرفیت رسانهای و اطلاعرسانی برای توسعه آموزشهای عمومی و ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه پیشگیری و مقابله با حوادث تأکید شد و هماهنگی برای پیگیری برنامههای مشترک آموزشی و اطلاعرسانی در دستور کار قرار گرفت.
حاضران در این نشست همچنین بر ضرورت تعیین سازوکار روشن برای پیگیری مصوبات، تقویت ارتباط مستقیم میان مدیران و کارشناسان دو مجموعه و پرهیز از موازیکاری تأکید کردند.
در پایان نیز مقرر شد پیشنویس همکاریهای مشترک و برنامههای اجرایی دو مجموعه با برگزاری جلسات کارشناسی تکمیل و زمینه برای استمرار و گسترش همکاریهای جمعیت هلال احمر استان تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران فراهم شود.
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