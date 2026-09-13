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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۸

قالیباف قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را ابلاغ کرد

قالیباف قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده ۲ این قانون؛ با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری صرفاً با استفاده از امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی موجود و با رعایت قوانین و مقررات تشکیل می‌شود و ذیل رئیس جمهور فعالیت می کند.

متن کامل این قانون از اینجا قابل مشاهده است.

کد مطلب 6945486
محسن صمیمی

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