مرزهای شلمچه و چذابه فقط برای مسافران حاضر در پشت مرز باز است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزهای بین المللی شلمچه و چذابه در استان خوزستان با عراق تا اطلاع بعدی صرفا برای افرادی که در پشت مرز حضور دارند و منتظر عبور هستند باز است.

وی با تاکید بر محدودیت های موجود افزود: این تصمیم صرفا شامل مسافرانی می شود که هم اکنون در پشت مرز حضور دارند و امکان عبور برای مسافران جدید فراهم نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: ورود مسافران جدید به مرزهای شلمچه و چذابه و همچنین ورود و خروج کالا از این مرزها همچنان ممنوع است.

حیاتی بیان کرد: تردد در این دو مرز صرفا برای تعیین تکلیف و عبور افرادی که پیش از این در پشت مرز حضور داشته اند امکان پذیر خواهد بود و هرگونه تغییر در وضعیت مرزها متعاقبا اعلام می شود.