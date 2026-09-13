به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌ها و زحمات مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان در هفته دولت، اظهار کرد: کسب مقام نخست شهرستان در میزان اعتبارات پروژه‌ها و مقام دوم در تعداد پروژه‌های هفته دولت، حاصل تلاش، همدلی و همکاری مجموعه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و از همه عزیزانی که در این مسیر تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

فرماندار تنگستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: برنامه‌های این هفته باید با توجه به جایگاه شهدا و رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شود و همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای این برنامه‌ها حضور و مشارکت داشته باشند.

وی افزود: اگر شهید رئیسعلی دلواری و یارانش با برنامه‌ریزی و روحیه مقاومت در برابر دشمن ایستادگی کردند، امروز نیز ملت ایران با تکیه بر همین روحیه توانست در طول شش ماه جنگ با دشمن، سرافرازانه از این شرایط عبور کند.

فرماندار تنگستان دفاع مقدس را یک گنجینه ارزشمند دانست و تصریح کرد: دفاع مقدس در همه ابعاد برای ما درس و تجربه دارد و باید از این گنجینه ارزشمند برداشت مطلوب داشته باشیم.

سلیمانی ادامه داد: همدلی و برادری، ایثار و شهادت، مقابله با تحریم‌ها، ایمان، وطن‌دوستی و غیرت ملی از جمله ارزش‌ها و مؤلفه‌هایی است که در دوران دفاع مقدس به خوبی نمایان شد و امروز نیز می‌توان از این تجربیات برای عبور از شرایط سخت استفاده کرد.

وی با اشاره به ایمان راسخ شهدا گفت: شهدا انسان‌هایی با ایمان قوی بودند و همین ایمان به آنان توان ایستادگی در سخت‌ترین شرایط را می‌داد و این ارزش‌ها باید برای جوانان و نسل جدید بازخوانی و تبیین شود تا نسل امروز با الگوهای ایثار، مقاومت و وطن‌دوستی آشنا شود.

فرماندار تنگستان با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های این هفته حضور داشته باشند و با غیرت و همدلی برای برگزاری مراسم‌های باشکوه تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جنگ اخیر، لازم است امسال هفته دفاع مقدس ویژه‌ای در شهرستان داشته باشیم و فضای شهر نیز متناسب با این ایام آماده شود.

سلیمانی همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس گفت: با توجه به شرایطی که در ماه‌های اخیر پشت سر گذاشته‌ایم، فضاسازی مناسبی برای بازگشایی مدارس انجام شود تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در محیطی مناسب و با نشاط آغاز کنند.

وی افزود: در زمینه تأمین آب و برق مدارس، شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط همکاری لازم را با آموزش و پرورش داشته باشند تا مدارس شهرستان برای آغاز سال تحصیلی آمادگی کامل داشته باشند.

فرماندار تنگستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای شهرستان اظهار داشت: پروژه‌های مهم و فعالیت‌های عمرانی متعددی در شهرستان در حال پیگیری و اجراست که بخشی از این پروژه‌ها در دهه فجر آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی در پایان بر ادامه روند اجرای پروژه‌ها، پیگیری امور و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم شهرستان تأکید کرد.