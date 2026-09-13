سالانه ۳۱ هزار تن انار از باغ های سیستان و بلوچستان برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۵۳ هکتار از اراضی استان به کشت انار اختصاص یافته که از این میزان، ۲ هزار و ۵۶۱ هکتار آن بارور است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه متوسط عملکرد در باغهای انار استان ۱۲.۵ تن در هکتار برآورد شده است، افزود: مجموع برداشت سالانه انار در استان به بیش از ۳۱ هزار تن میرسد که نشاندهنده ظرفیتهای اقلیمی مطلوب و تلاش بهرهبرداران این حوزه است.
وی گفت: تاکنون ۳۴ رقم انار با ویژگیهای کیفی و کمی متمایز در سطح استان شناسایی شدهاند که جهت حفظ ذخایر ژنتیکی، به کلکسیون ملی انار در یزد منتقل شدهاند.
دهمرده خاطرنشان کرد: بخشی از تنوع ژنتیکی موجود در استان، شامل ارقام ارزشمندی نظیر ملس، ملس گشت، بی هسته، ترش سرجو، ملس ناهوک و ساوه پوست قرمز (همگی از منطقه سراوان)، میخوش، گلابی هسته درشت، کله گاوی و بی هسته سنگان (منطقه خاش)، بزمانی پوست کلفت ایرانشهر، بزمانی پوست نازک بمپور، میخوش و بی هسته لادیز میرجاوه، و همچنین ارقام شیرین و ترش معمولی زابل است. علاوه بر این ارقام بومی، برخی از ارقام تجاری معرفیشده از سایر نقاط کشور همچون «شیشهکپ فردوس»، «بجستانی گناباد»، «ملس ساوه» و «رباب نیریز» نیز در باغات استان کشت میشوند.
وی با بیان اینکه پراکنش کشت انار در اکثر نقاط استان مشاهده میشود، تصریح کرد: شهرستانهای خاش، مهرستان، میرجاوه و زاهدان به عنوان قطبهای اصلی تولید این محصول شناخته میشوند. فصل برداشت انار در استان نیز با توجه به شرایط اقلیمی، از اوایل شهریورماه آغاز شده و تا اواسط آذرماه ادامه دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در پایان با تأکید بر سیاستهای این سازمان برای افزایش ارزش افزوده محصول انار اظهار داشت: با هدف توانمندسازی زنان روستایی و آموزش کشاورزان، کارگاههای فرآوری انار و تولید رب انار در مناطق مستعدی همچون «سنگان» راهاندازی شده است که گامی مؤثر در جهت کاهش ضایعات و افزایش درآمد بهرهبرداران محسوب میشود.
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