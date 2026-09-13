حجتالاسلام سالار سنجری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ایران به اتکای قدرت و عزت خود به سطح بالایی از موازنه قدرت در منطقه دست یافته و در تحولات منطقهای نقشآفرینی میکند.
امام جمعه چهاردانگه افزود: اخیراً هفت نفتکش ایرانی از سوی دشمن آمریکایی مورد حمله قرار گرفت و در مقابل، یکی از اقدامات مؤثر ایران مسدودسازی تنگه هرمز بود، با این حال آمریکاییها مدعی صادرات نفت هستند و باید پرسید چرا قیمت نفت همچنان صعودی است.
وی ادامه داد: تنگه هرمز یکی از مسیرهای مهم انتقال کالا و انرژی در جهان است و تحولات این منطقه میتواند بر اقتصاد جهانی اثرگذار باشد.
سنجری با اشاره به آنچه درگیریهای اخیر در منطقه عنوان کرد، گفت: یکی از زیرسطحیهای آمریکایی که اخیراً به غنیمت گرفته شده، نشاندهنده اقتدار نیروهای مسلح کشورمان و اهمیت راهبردی تنگه هرمز است.
امام جمعه چهاردانگه با اشاره به حملات موشکی ایران در منطقه اظهار کرد: حتی اگر بخشی از موشکهای شلیکشده به اهداف اصابت نکرده باشند، استفاده از سامانههای پدافندی و موشکهای رهگیر، ذخایر راهبردی طرف مقابل را کاهش میدهد.
وی افزود: به مدیریت امامین انقلاب، بهویژه امام شهید، ایران به قدرتی مهم در حوزه موشکی و پهپادی منطقه تبدیل شده است.
سنجری با تحلیل شرایط جنگهای اخیر تصریح کرد: قدرت بازآرایی و سازندگی کشورمان در جنگهای اخیر فوقالعاده بوده است و با وجود هدف قرار گرفتن راهآهن، پستهای برق و سایر زیرساختها، بازآرایی این زیرساختها با سرعت انجام شد.
امام جمعه چهاردانگه خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قیمت دلار، بنزین و برخی کالاهای اساسی در جریان جنگ، تابآوری ملت ایران بینظیر بوده است و اگر سایر گلوگاههای اقتصادی منطقه نیز بسته شود، قیمت نفت میتواند به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به تحولات یمن و دریای سرخ گفت: پیشروی انصارالله در خلیج عدن و بابالمندب و آنچه درباره جزایر راهبردی و حمله به شرکتهای نفتی عربستان رخ داده، میتواند توازن منطقهای را تغییر دهد.
سنجری ادامه داد: اگر کشورهای دیگر نیز در این جنگ دخالت کنند، بدون شک درگیری وارد لایههای دیگری خواهد شد و اقتصاد منطقه را با پیامدهای جدی مواجه خواهد کرد.
امام جمعه چهاردانگه گفت: کشورمان با وجود تحولات منطقهای به قدرت چانهزنی بالایی دست یافته و این تحولات نشاندهنده تغییر رویکرد ایران از وضعیت پدافندی به وضعیت تهاجمی است.
وی حضور مردم و تدابیر رهبر معظم انقلاب را از عوامل استمرار این مسیر دانست و افزود: فرسایشی کردن جنگ، تحمیل اراده کشور و حضور مردم در میدان و خیابان، از جمله حضور شهروندان چهاردانگهای در محلات و مناطق مختلف، موجب تقویت تابآوری کشور شده است.
سنجری با اشاره به تحولات بینالمللی نیز بیان کرد: تغییر رویکرد چین در همراهی با کشورمان و توانایی ایران در مدیریت جنگ منطقهای نشان میدهد توطئههای دشمن تاکنون ناکام مانده است.
امام جمعه چهاردانگه در پایان تأکید کرد: همه سرداران نظام را استوانههای جمهوری اسلامی ایران میدانیم و با تمام قدرت و قوت از نیروهای مسلح کشور پشتیبانی خواهیم کرد.
نظر شما