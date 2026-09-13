بیانیه نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان در پی شهادت حافظان امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی در پی شهادت تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط مزدوران تروریست بیانیه منتشر کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«خون شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است.» امام خمینی (قدس سره)

سیستان و بلوچستان همان خطه پاکی که امام شهید ما حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه) آن را منطقه شهید دادن می‌نامید، دوباره با واژه پاک شهادت و نام دلیرمردانی از شیعه و اهل سنت عجین شده که به آرزوی دیرینه خویش یعنی ایستادگی در برابر دشمنان و قربانی شدن در مسیر حق نائل شده‌اند.



در دورانی که حقانیت نظام مقدس اسلامی ایران به واسطه مواجهه مستقیم و آزادمردانه با مستکبران، بیش از پیش بر همه مسلمانان مسجل گشته و از طرفی مزدوران آمریکای جنایتکار و صهیونیسم خبیث، نقاب از چهره پلید خود برداشته و مستقیما در تلاش برای ضربه زدن به امنیت و پیشرفت استان سیستان و بلوچستان و ایران اسلامی هستند، بدون شک شهادت نیروهای جان برکف نظامی و امنیتیِ شیعه و اهل سنت استان، باعث آگاه‌تر شدن افکار عمومی و اثبات مظلومیت جبهه حق و نابودی خیال‌های خام دشمنان و گروهک‌های مزدور تروریستی خواهد شد.

اینجانب ضمن تقدیر از سلحشوری‌های نیروهای مسلح در سیستان و بلوچستان و وارد آوردن ضربات سهمگین به بدنه مزدوران دشمن، اقدامات تروریستی و ناجوانمردانه اخیر که به شهادت شهیدان امیرابوالفضل عودی و کیوان رامرودی از نیروهای بسیجی طرح امنیت؛ عبدالرئوف اسحاقی پاسدار اهل سنت؛ مهدی سرحدی، مسلم فاضلی و میثاق ثانی از پاسداران گمنام امام زمان(عج) در روزهای اخیر منجر شده را شدیدا محکوم نموده و شهادت پاره‌های تن این ملت را به عموم مردم شهیدپرور ایران اسلامی به ویژه استان سیستان و بلوچستان، نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌های این عزیزان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای شهدای والامقام علو درجات و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

بمنّه و کرمه