محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات ابری خواهد بود و از روز گذشته در برخی مناطق استان شاهد بارشهای شدید بودهایم.
وی با بیان اینکه طی روز گذشته بارشهای شدیدی در شهرستان ماهنشان رخ داد، افزود: از روز گذشته هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای استان صادر شده که این هشدار تا اواخر امروز ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: با توجه به شدت بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن برخی مسیلها و رودخانهها وجود دارد، بنابراین از شهروندان درخواست میشود از اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و همچنین صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
رحماننیا با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی گفت: کشاورزان و دامداران نیز باید تمهیدات لازم را برای کاهش خسارتهای احتمالی ناشی از بارش باران، تگرگ، وزش باد و وقوع رعدوبرق اتخاذ کنند.
وی همچنین از تداوم هوای خنک در استان زنجان تا روز دوشنبه خبر داد و گفت: دمای هوا طی فردا نسبت به امروز افزایش خواهد داشت، هرچند هوای استان نسبت به روز گذشته خنکتر شده است.
نظر شما