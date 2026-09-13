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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

هشدار نارنجی هواشناسی در زنجان صادر شد؛احتمال آب‌گرفتگی معابر وسیلاب

هشدار نارنجی هواشناسی در زنجان صادر شد؛احتمال آب‌گرفتگی معابر وسیلاب

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی در استان گفت: با توجه به بارش‌های شدید، احتمال آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن برخی مسیل‌ها و رودخانه‌ها وجود دارد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان طی روزهای آینده گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات ابری خواهد بود و از روز گذشته در برخی مناطق استان شاهد بارش‌های شدید بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه طی روز گذشته بارش‌های شدیدی در شهرستان ماهنشان رخ داد، افزود: از روز گذشته هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای استان صادر شده که این هشدار تا اواخر امروز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن برخی مسیل‌ها و رودخانه‌ها وجود دارد، بنابراین از شهروندان درخواست می‌شود از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

رحمان‌نیا با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی گفت: کشاورزان و دامداران نیز باید تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از بارش باران، تگرگ، وزش باد و وقوع رعدوبرق اتخاذ کنند.

وی همچنین از تداوم هوای خنک در استان زنجان تا روز دوشنبه خبر داد و گفت: دمای هوا طی فردا نسبت به امروز افزایش خواهد داشت، هرچند هوای استان نسبت به روز گذشته خنک‌تر شده است.

کد مطلب 6945522

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