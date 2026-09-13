به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی فرماندار بیجار صبح یکشنبه در آیین اختتامیه طرح مشارکت اجتماعی بانوان و نوجوانان شهرستان که با شعار «همدلی، مشارکت، توانمندی؛ مسیر ساختن آینده» برگزار شد، اظهار کرد: بانوان و نوجوانان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی شهرستان هستند و باید زمینه حضور و نقش‌آفرینی مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف چنین برنامه‌هایی، ایجاد فرصت برای گفت‌وگوی مستقیم با مردم و شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات آنان است و مسئولان باید از این ظرفیت برای شناخت بهتر مسائل جامعه و اتخاذ تصمیم‌های مناسب استفاده کنند.

فرماندار بیجار با اشاره به ظرفیت‌های موجود در میان بانوان و نوجوانان شهرستان بیان کرد: بسیاری از ایده‌ها و توانمندی‌هایی که می‌تواند در مسیر پیشرفت بیجار مورد استفاده قرار گیرد، در میان همین قشر وجود دارد و وظیفه دستگاه‌های اجرایی، حمایت و فراهم کردن بستر مناسب برای شکوفایی این ظرفیت‌ها است.

کاظمی ادامه داد: مشارکت اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که مردم احساس کنند دیدگاه‌ها و مطالبات آنها شنیده می‌شود و برای حل مسائلشان مسیر مشخصی وجود دارد؛ بنابراین باید ارتباط میان جامعه و دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته تقویت شود.

وی گفت: بانوان و نوجوانان باید در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، فرهنگی و شهرستانی حضور مؤثرتری داشته باشند و مسئولان نیز باید از پیشنهادها و ایده‌های آنان استقبال کنند.

فرماندار بیجار با قدردانی از برگزارکنندگان طرح مشارکت اجتماعی بانوان و نوجوانان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به افزایش مهارت‌های اجتماعی، تقویت روحیه مشارکت و شناسایی ظرفیت‌های جدید در شهرستان کمک کند و لازم است این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.

این طرح با هدف ارتقای مشارکت اجتماعی و توانمندسازی بانوان و نوجوانان و با اجرای انجمن همیاران سلامت روان آکام زیر نظر اداره بهزیستی شهرستان بیجار برگزار شد و در پایان از مشارکت‌کنندگان و فعالان این طرح تجلیل شد.