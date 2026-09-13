به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گازرانی صبح یکشنبه در شورای اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، با اشاره به طرحهای ابتکاری اجراشده در اداره کل بهزیستی استان اظهار کرد: با بیرون آوردن معلولان از خانه به آنها عزت نفس دادهایم.
وی ادامه داد: همچنین با هدف توانمندسازی مددجویان ساکن در مناطق مرزی، در قالب امضای تفاهمنامهای با منطقه ویژه اقتصادی، بازارچهای در مرز ماهیرود برای فروش تولیدات افراد تحت پوشش ایجاد شده است.
به گفته گازرانی، نخستین اورژانس خیرساز اجتماعی کشور نیز در آینده در خراسان جنوبی افتتاح میشود و تلاش کردهایم از طریق فضای مجازی، تولیدات مددجویان را برای فروش به خوبی عرضه کنیم.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای نخستین جشنواره فیلم اوتیسم در استان، افزود: پارلمان دانشآموزی خراسان جنوبی نیز در آینده در کانون دائمی طرح سلام تشکیل میشود.
گازرانی تصریح کرد: از ظرفیت داوطلبان در انجام وظایف روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان در راستای توسعه شبکه داوطلبان رسانه استفاده شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با کمک خیران، با تجهیز کارگاهها برای ۱۸ نفر از مددجویان بهزیستی استان اشتغالزایی شده است.
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