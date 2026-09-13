نبض مرزهای آذربایجان ‌غربی روان است؛ تردد بدون توقف در مرزهای ۵ گانه

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: مرزهای آذربایجان‌ غربی در روزهای پرتردد، همچنان یکی از مسیرهای اصلی رفت‌وآمد در شمال‌غرب کشور هستند؛ مسیری که در روزهای اخیر حجم قابل توجهی از تردد را تجربه کرده، اما روند عبور و مرور در پایانه‌های مرزی استان بدون شکل‌گیری گره جدی ادامه دارد.

آذربایجان‌ غربی با پنج پایانه مرزی فعال، با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان یکی از مهم‌ترین دروازه ‌های زمینی کشور به سوی بازارها و مسیرهای ترانزیتی منطقه است.

در روزهای اخیر با وجود افزایش تردد مسافر و ناوگان تجاری در مرزهای استان روند تردد ها به آرامی و عادی در حال انجام است.

مرز در آذربایجان‌غربی فقط یک خط روی نقشه نیست؛ از بازرگان تا تمرچین و از رازی تا دیگر گذرگاه‌های استان، هر روز جریان قابل‌ توجهی از مسافر، کامیون، اتوبوس و خودرو در این مسیرها در حرکت است؛ جریانی که مستقیماً با اقتصاد، تجارت، گردشگری و حتی مناسبات اجتماعی منطقه گره خورده است.

در روزهای اخیر با وجود شایعات در فضای مجازی در خصوص تعطیل بودن مرزها هم اکنون تردد روان و عادی در مرزهای آذربایجان غربی در حال انجام است.

با وجود افزایش مراجعات و حجم تردد، فعالیت پایانه‌های مرزی استان به شکل عادی در جریان است و مدیریت فرآیندهای ورود و خروج، خدمات‌رسانی و کنترل‌های مرزی در حال انجام است.

ترد در تمامی گذرگاه‌های مرزی آذربایجان‌غربی در جریان است

معاون امنیتی انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: تمامی گذرگاه‌های مرزی استان فعال است و طبق روال گذشته به خدمات دهی مشغول هستند.

مهدی حداد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تردد مسافری و ترانزیتی طبق برنامه در جریان است و هیچ مشکلی در مرزهای استان وجود ندارد.

وی ادامه داد: مرزهای آذربایجان‌غربی بهترین گذرگاه امن برای دسترسی به بازارهای قفقاز، جهان عرب، اقلیم کردستان و اروپا است و یک دروازه تجارت جهانی محسوب می‌شود.

حداد خاطرنشان کرد: طبق آمار رسمی میزان تجارت از مرزهای آذربایجان غربی در ۵ ماه نخست سال جاری به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.

افزایش تردد مسافر و ناوگان تجاری در مرزهای آذربایجان غربی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی نیز با اشاره به تردد عادی و روان در تمامی مرزهای ۵ گانه استان گفت: هم اکنون تردد مسافر و ناوگان تجاری در مرزهای استان به صورت عادی در حال انجام است.

ارسلان شکری با تکذیب شایعات فضای مجازی مبنی بر بسته بودن مرزها از سوی کشورهای همسایه افزود: مرادوات مرزی با کشورهای ترکیه، عراق وجمهوری آذربایجان به بهترین شکل از سوی مرزهای استان در حال انجام است و مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تردد مسافر ۲۰ درصد و تردد ناوگان تجاری ۴۰ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل در مرز بازرگان را شاهد هستیم.

شکری با بیان اینکه هر سال شهریور به دلیل افزایش حجم مسافرت ها و تردد ها در مرزهای استان به دلیل تردد دانشجویان و … شاهد افزایش حجم مسافر در مرزهای استان هستیم اما مشکلی در تردد نداریم.

تردد بیش از ۳ هزار مسافر طی ۲۴ ساعت گذشته در مرز بازرگان

مدیر پایانه مرز بازرگان از تردد بیش از سه هزار و ۵۰۰ مسافر طی ۲۴ ساعت گذشته از مرز بازرگان خبر داد و گفت: از این تعداد نزدیک یک هزار و ۷۰۰ مسافر ورودی و بیش از یک هزار و ۷۰۰ مسافر خروجی است.

ایرج آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر تردد روان و عادی در مرز بازرگان دومین مرز زمینی بزرگ کشور، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۹۵ دستگاه ناوگان سواری به همراه ۳۴۶ دستگاه ناوگان باری خروجی و ۵۹۰ دستگاه ناوگان باری ورودی از این مرز تردد کرده اند.

مدیر پایانه مرز بازرگان گفت: برای خدمات دهی روان تر فعلا تردد مرزنشینان در این مرز محدود شده و تردد مسافران به دلیل افزایش حجم مسافرت ها برای تسهیل روان تر در حال انجام است.

آزادی در خصوص وضعیت صف‌های ایجاد شده در روزهای اخیر توضیح داد: باتوجه‌به اتمام تعطیلات تابستانی و پایان هفته، شاهد افزایش تردد مسافران بودیم که منجر به ایجاد صف‌های مقطعی شده بود؛ بااین‌حال، با اقدامات مدیریتی صورت‌گرفته، این ترافیک کنترل شده است.

وی همچنین با تأکید بر وضعیت عادی تردد خودروهای سواری به کشور گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه ازدحام یا صفی برای ورود و خروج خودروهای سواری به پایانه وجود ندارد.

تردد بیش از ۹ هزار مسافر از مرز رازی

مدیر پایانه مرز رازی نیز با اشاره به تردد ۹ هزار و ۴۰۰ مسافر از مرز رازی خوی در ۲۴ ساعت گذشته عنوان کرد: هم اکنون تردد مسافر و ناوگان تجاری به صورت روان و عادی در این مرز در حال انجام است.

اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این مدت همچنین ۳۲۰ دستگاه سواری از مرز رازی تردد کرده اند و تردد ناوگان تجاری نیز ۲۰ درصد افزایش نشان می دهد.

مدیر پایانه مرزی رازی خوی همچنین از اجرای چند طرح عمرانی برای ارتقای زیرساخت‌های این پایانه خبر داد و گفت: عملیات روشنایی مسیر یک کیلومتری از دروازه اصلی تا ابتدای ایست اجباری با اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی آغاز شده و اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کاظمی افزود: عملیات عمرانی احداث دستگاه ایکس‌ری کامیونی نیز ۸۰ درصد پیشرفت داشته و روند تکمیل آن در حال انجام است؛ همچنین طرح احداث ایکس‌ری خودروهای سواری با ۲۰ درصد پیشرفت در حال اجراست.

وی اظهار کرد: توسعه پایانه مرزی رازی در محدوده ایست اختیاری نیز در زمینی به مساحت ۹.۲ هکتار در دستور کار قرار دارد و این طرح با برآورد اولیه هشت هزار میلیارد ریال در مرحله انعقاد قرارداد است.

تردد ۸ هزار و ۲۴۶ کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی سروی ارومیه

مدیر پایانه مرزی سرو از تردد ۸ هزار و ۲۴۶ دستگاه کامیون ترانزیتی ورودی و خروجی در این پایانه طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: طی پنج‌ماهه نخست امسال، در مجموع ۸ هزار و ۲۴۶ دستگاه کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی سرو تردد داشته‌اند.

بابک شیوخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آمار شامل تردد کامیون‌های ترانزیتی ورودی و خروجی است و بیانگر استمرار فعالیت‌های ترانزیتی و نقش پایانه مرزی سرو در جابه‌جایی کالا و ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه است.

شیوخی با اشاره به شرایط تردد در مرزهای کشور طی ماه‌های ابتدایی سال گفت: با وجود کاهش تردد کامیون در برخی مرزها، فعالیت ترانزیتی در پایانه مرزی سرو استمرار داشته و روند تردد ناوگان در این پایانه ادامه دارد.