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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

تقلیل مسائل زنان ایرانی به موضوع حجاب، نادیده گرفتن دستاوردها است

تقلیل مسائل زنان ایرانی به موضوع حجاب، نادیده گرفتن دستاوردها است

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از اظهارات یک بازیگر در جشنواره فیلم ونیز گفت: تقلیل مسائل و دستاوردهای زنان ایرانی به موضوع حجاب و آزادی‌های فردی، نادیده گرفتن پیشرفت آنان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، در ابتدای جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور یک فیلم ایرانی، آلمانی و آمریکایی در جشنواره فیلم ونیز و کسب جایزه توسط این اثر، گفت: کاری به موضوع و داستان فیلم ندارم، اما بازیگر زن ایرانی این فیلم در مراسم اختتامیه سخنرانی کرده و گفته است که «امروز سخت‌ترین روزهای خود را می‌گذرانیم» و این جایزه را به زنان ایرانی تقدیم کرده است؛ زنانی که به گفته او برای کوچک‌ترین آزادی‌ها بالاترین هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: باعث تأسف است که نماینده‌ای از ایران در یک جامعه هنری حضور پیدا کند و مسائل کشور و وضعیت زنان و مردان این سرزمین را تا این اندازه تقلیل دهد.

وی با طرح این پرسش که منظور از آزادی مورد اشاره چیست، ادامه داد: امروز دیگر حتی موضوع یک سانت کمتر یا بیشتر حجاب نیز آن اهمیتی را که برخی تلاش می‌کنند به آن نسبت دهند، ندارد و وضعیت جامعه را همه مشاهده می‌کنند.

نادعلی تأکید کرد: زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف علمی، دانشگاهی، فرهنگی و هنری حضور و پیشرفت چشمگیری دارند. در دانشگاه‌ها سهم زنان در بسیاری از رشته‌ها و خروجی‌های علمی بسیار قابل توجه است و در حوزه شعر و ادبیات نیز شاهد آفرینش‌های گسترده زنان هستیم.

وی با اشاره به حضور زنان در حوزه‌ها موسیقی، سینما، تئاتر و سایر رشته‌های هنری گفت: در حوزه‌های علمی و دانشگاهی نیز زنان کشور به بالندگی و پیشرفت قابل توجهی دست پیدا کرده‌اند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: آیا واقعاً می‌توان وضعیت زنان پس از انقلاب اسلامی را با دوران پیش از انقلاب مقایسه کرد و بعد چنین سخنانی را درباره آزادی زنان ایرانی مطرح کرد؟

نادعلی با انتقاد از آنچه «افسوس‌نامه خواندن پشت تریبون‌های بین‌المللی» خواند، اظهار کرد: جای تأسف دارد که برخی در چنین مراسمی مورد تشویق و کف زدن ظاهری غربی‌ها قرار بگیرند و مشکلات کشور را به یک موضوع خاص تقلیل دهند، در حالی که درباره عوامل و فشارهایی که بر مردم ایران وارد می‌شود، سخنی به میان نمی‌آورند.

وی ادامه داد: چرا درباره تحریم و محاصره اقتصادی کشور که موجب افزایش فشار بر مردم می‌شود سخنی گفته نمی‌شود؟ چرا درباره بمباران‌ها و زن و کودکانی که در اثر حملات و بمباران‌ها به شهادت می‌رسند صحبت نمی‌کنیم؟

نادعلی در پایان گفت: برخی افراد واقعاً از حقیقت و واقعیت آنچه در کشور ما زیر بار فشارها و هجمه‌های استکبار بر مردم می‌گذرد، دور شده‌اند و این موضوع واقعاً باعث تأسف است.

کد مطلب 6945533
محدثه رمضانعلی

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