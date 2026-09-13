مهدی زارع خورمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح سرشماری تابستانه حیات وحش با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت جمعیت و پراکنش گونه‌های جانوری در مناطق حفاظت شده تالو شیربند و سفیدکوه آرسک آغاز شده است.

وی ادامه داد: در جریان این سرشماری، اطلاعات مربوط به تعداد و وضعیت جمعیت گونه‌های مختلف، زاد و ولد، جنسیت و سن تقریبی جانوران ثبت و همچنین ساعت و محل مشاهده هر یک از گونه‌ها نیز مورد بررسی و ثبت قرار می‌گیرد.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری های کارشناسی در حوزه حفاظت از حیات وحش قرار می‌گیرد، یادآور شد: دستیابی به داده‌های به‌روز و قابل اتکا از جمعیت و پراکنش گونه‌ها، نقش مهمی در مدیریت، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات حفاظتی در این مناطق دارد.

زارع خورمیزی ادامه داد: در این طرح ۱۲ محیط‌بان در قالب چهار تیم کارشناسی عملیات سرشماری و پایش عرصه‌های طبیعی را انجام می‌دهند و روند مشاهده و ثبت گونه‌های جانوری در محدوده‌ای به وسعت ۹۶ هزار هکتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تنوع زیستی مناطق حفاظت‌شده تالو شیربند و سفیدکوه آرسک دامغان، بیان کرد: قوچ، کل و بز، کفتار و گونه‌هایی مانند پلنگ و خرس از جمله جانوران شاخص این مناطق هستند و انواع پرندگان شکاری و خزندگان نیز در جریان این پایش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از سرشماری تابستانه می‌تواند تصویری دقیق‌تر از وضعیت جمعیت وحوش و تغییرات آن در این مناطق ارائه کرده و در برنامه‌ریزی برای حفاظت موثرتر از زیستگاه‌ها و گونه‌های جانوری مورد استفاده قرار گیرد.