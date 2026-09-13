واکنش صیادمنش به ماسک «ناروتو»؛ اللهیار: او الگوی من است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و گورنیک زابژه در هفته هفتم اکستراکلاسا لهستان شامگاه شنبه ۲۱ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود گورنیک زابژه خاتمه یافت تا این تیم جای لخ پوزنان در صدر جدول را گرفت. اللهیار صیادمنش بازیکن ایرانی لخ پوزنان که از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت موفق شد تنها گل لخ را در این بازی به ثمر برساند.

صیادمنش پس از گلزنی شادی گل متفاوتی انجام داد و با قرار دادن ماسکی نارنجی‌رنگ روی صورتش، به شخصیت «اوبیتو اوچیها» از مجموعه مانگا و انیمه «ناروتو» ادای احترام کرد. اقدامی که پیش از این نیز نمونه‌هایی از علاقه او به این مجموعه را نشان داده بود.

مهاجم ۲۵ ساله ایرانی پیش از این نیز درباره علاقه خود به «ناروتو» صحبت کرده بود. صیادمنش در گفتگویی با نشریه «هت نیوسبلاد» درباره علاقه‌اش به این مجموعه ژاپنی اظهار داشت: این یک هنر ناب است. خواهش می‌کنم هرگز به انیمه، کارتون نگویید. من کاملاً شیفته آن هستم و حتی یک خالکوبی روی پایم دارم. ناروتو مورد علاقه من است.

وی ادامه داد: این یک مانگای ژاپنی است که ماساشی کیشیموتو آن را خلق کرده و بعدها انیمه آن نیز ساخته شد. در این مجموعه، داستان زندگی شخصیت اصلی را از دوران کودکی تا بزرگسالی دنبال می‌کنید. فکر می‌کنم حدود هزار قسمت دارد و برای مدتی طولانی شما را سرگرم می‌کند.

صیادمنش در ادامه درباره دلیل علاقه خود به این شخصیت و مجموعه «ناروتو» گفت: ناروتو برای من یک الگو برای دنبال کردن است؛ چرا که یکی از پیام‌های مهم آن، تلاش و سختکوشی برای رسیدن به اهداف است.

لازم به ذکر است که صیادمنش تاکنون در بازی های لیگ لهستان و لیگ اروپا موفق شده برای لخ پوزنان ۶ گل به ثمر برساند.