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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

معارف دینی و آرمان‌های انقلاب باید در قالب هنر به جامعه ارائه شود

معارف دینی و آرمان‌های انقلاب باید در قالب هنر به جامعه ارائه شود

قزوین- نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: معارف دینی و آرمان‌های انقلاب باید در قالب‌های هنری به جامعه ارائه شوند و رسالت اصلی حوزه هنری نیز تحقق همین هدف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری صبح یکشنبه در جریان بازدید از حوزه هنری استان قزوین، در جمع اعضای این مجموعه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و کارکردهای هنر، ماندگارسازی مفاهیم و ارتباط مستقیم با عمق وجود انسان است.

وی افزود: هنر صرف‌نظر از محتوا، ذاتاً بر روح و جان آدمی تأثیر می‌گذارد و به دلیل همین اثرگذاری شگرف است که رهبر شهید همواره بر این حوزه تأکید داشتند و احترامی ویژه برای اصحاب هنر قائل بودند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با یادآوری انتظارات رهبر شهید انقلاب از جامعه هنری بیان کرد: رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند که معارف دینی و آرمان‌های انقلاب در قالب‌های هنری به جامعه ارائه شوند؛ اساساً فلسفه شکل‌گیری و رسالت اصلی حوزه هنری نیز تحقق همین هدف والا است.

آیت‌الله مظفری در ادامه با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران حوزه هنری استان قزوین گفت: از تلاش‌ها و برنامه‌های ارزشمند عزیزان در حوزه هنری استان قزوین صمیمانه تشکر می‌کنم؛ کارهای بسیار خوبی صورت گرفته و شایسته است برای تداوم و توسعه این حرکت‌های فاخر، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بیشتری از این مجموعه به عمل آید.

وی همچنین در جریان این بازدید از نمایشگاه «قزوین؛ هست‌ها و نیست‌ها» دیدن کرد.

کد مطلب 6945552

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