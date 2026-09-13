به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری صبح یکشنبه در جریان بازدید از حوزه هنری استان قزوین، در جمع اعضای این مجموعه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و کارکردهای هنر، ماندگارسازی مفاهیم و ارتباط مستقیم با عمق وجود انسان است.

وی افزود: هنر صرف‌نظر از محتوا، ذاتاً بر روح و جان آدمی تأثیر می‌گذارد و به دلیل همین اثرگذاری شگرف است که رهبر شهید همواره بر این حوزه تأکید داشتند و احترامی ویژه برای اصحاب هنر قائل بودند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با یادآوری انتظارات رهبر شهید انقلاب از جامعه هنری بیان کرد: رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند که معارف دینی و آرمان‌های انقلاب در قالب‌های هنری به جامعه ارائه شوند؛ اساساً فلسفه شکل‌گیری و رسالت اصلی حوزه هنری نیز تحقق همین هدف والا است.

آیت‌الله مظفری در ادامه با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران حوزه هنری استان قزوین گفت: از تلاش‌ها و برنامه‌های ارزشمند عزیزان در حوزه هنری استان قزوین صمیمانه تشکر می‌کنم؛ کارهای بسیار خوبی صورت گرفته و شایسته است برای تداوم و توسعه این حرکت‌های فاخر، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بیشتری از این مجموعه به عمل آید.

وی همچنین در جریان این بازدید از نمایشگاه «قزوین؛ هست‌ها و نیست‌ها» دیدن کرد.