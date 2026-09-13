سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی غارها و کارست، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان کرمانشاه در حوزه پدیده‌های زمین‌شناختی و کارستی، بر ضرورت حفاظت از غارهای شاخص استان به‌ویژه قوری‌قلعه و پراو تأکید کرد.

وی اظهار کرد: غارها از مهم‌ترین جلوه‌های طبیعی و زمین‌شناختی به شمار می‌روند و علاوه بر اهمیت علمی و مطالعاتی، در حفظ تنوع زیستی و منابع آب زیرزمینی نیز نقش دارند و می‌توانند زمینه‌ساز توسعه گردشگری پایدار باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها بدون شناخت دقیق و مدیریت اصولی امکان‌پذیر نیست و حفاظت از غارها باید همزمان با استفاده علمی، گردشگری و محیط زیستی از این میراث طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

دزفولی‌نژاد با اشاره به ویژگی‌های زمین‌شناختی استان گفت: قرار گرفتن کرمانشاه در محدوده رشته‌کوه زاگرس و برخورداری از ساختارهای آهکی، این استان را به یکی از مناطق غنی کشور از نظر پدیده‌های کارستی و غارها تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: غار قوری‌قلعه در شهرستان روانسر و دامنه‌های شاهو قرار گرفته و به دلیل برخورداری از ساختارهای آهکی، آب جاری و ویژگی‌های زیستی خاص، از ارزش بالای حفاظتی و زمین‌شناختی برخوردار است و در شمار آثار طبیعی و ملی استان قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه درباره غار پراو نیز گفت: این غار در ارتفاعات کوهستانی شمال‌شرق کرمانشاه واقع شده و ساختار عمودی، چاه‌های متعدد و ویژگی‌های زمین‌شناختی منحصربه‌فرد آن، پراو را به یکی از شناخته‌شده‌ترین غارهای کشور و مقصدی مهم برای غارنوردی تبدیل کرده است.

دزفولی‌نژاد با تأکید بر حساسیت بالای زیست‌بوم‌های غاری تصریح کرد: این محیط‌ها بسیار شکننده هستند و تخریب سازندهای آهکی، ورود پسماند و آلاینده‌ها، آلودگی منابع آبی، ایجاد آلودگی نوری و صوتی و بازدیدهای غیرمسئولانه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آنها وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری در غارها و سایر آثار طبیعی باید با رعایت اصول حفاظت محیط زیست، توجه به ظرفیت برد و مشارکت جوامع محلی دنبال شود تا در کنار بهره‌مندی مردم از این ظرفیت‌ها، حفاظت و صیانت از طبیعت نیز تضمین شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه روز جهانی غارها و کارست را فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت این میراث طبیعی دانست و گفت: حفاظت از غارهای قوری‌قلعه و پراو تنها بر عهده دستگاه‌های متولی نیست و مشارکت مردم، غارنوردان، تشکل‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی و فعالان حوزه گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در حفظ این سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده داشته باشد.