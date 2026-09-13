۴۲ فقره سرقت کشف و ۱۲ سارق در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و اجرای طرحهای هدفمند مقابله با سرقت، موفق شدند طی ۴۸ ساعت گذشته ۴۲ فقره انواع سرقت را کشف و ۱۲ متهم را در این رابطه دستگیر کنند.
وی افزود: در جریان این عملیاتها، ۹ دستگاه خودرو، ۲۳ فقره سرقت داخل خودرو، ۲ فقره سرقت کشروزنی و ۸ فقره سرقت کابل کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: متهمان دستگیرشده شامل ۴ سارق اماکن خصوصی، ۲ سارق کشروزنی، ۲ سارق داخل خودرو، یک سارق خودرو و ۳ سارق کابل هستند که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ نیکبخت با هشدار به شهروندان درباره بیتوجهی به فرصتهای ایجادشده برای سارقان، تصریح کرد: پیشگیری از سرقت تنها بر عهده پلیس نیست و رعایت چند نکته ساده از سوی شهروندان میتواند بسیاری از سرقتها را ناکام بگذارد؛ بنابراین شهروندان از قرار دادن کیف، تلفن همراه، مدارک، وجه نقد و سایر اشیای ارزشمند در داخل خودرو و در معرض دید خودداری کنند.
وی ادامه داد: خودروها حتیالامکان در محلهای روشن و دارای دوربینهای نظارتی پارک شوند و استفاده از تجهیزات ایمنی از جمله قفل فرمان، قفل پدال و دزدگیر نیز مورد توجه قرار گیرد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان همچنین با اشاره به ضرورت پیشگیری از سرقت کابل و اماکن خصوصی خاطرنشان کرد: تقویت سیستمهای حفاظتی، نصب دوربین مداربسته، استفاده از حفاظهای استاندارد و توجه به تردد افراد ناشناس در اطراف اماکن، نقش مؤثری در کاهش زمینههای وقوع سرقت دارد.
سرهنگ نیکبخت تأکید کرد: امنیت محله از بیتفاوت نبودن شهروندان آغاز میشود و از مردم درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا اطلاع از فعالیت سارقان، مراتب را در سریعترین زمان از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا موضوع بهصورت فوری مورد رسیدگی قرار گیرد.
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