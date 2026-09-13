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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

۴۲ فقره سرقت کشف و ۱۲ سارق در اصفهان دستگیر شدند

۴۲ فقره سرقت کشف و ۱۲ سارق در اصفهان دستگیر شدند

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۴۲ فقره انواع سرقت و دستگیری ۱۲ سارق طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و بر عزم جدی پلیس برای برخورد قاطع با سارقان و ارتقای امنیت عمومی تأکید کرد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با سرقت، موفق شدند طی ۴۸ ساعت گذشته ۴۲ فقره انواع سرقت را کشف و ۱۲ متهم را در این رابطه دستگیر کنند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۹ دستگاه خودرو، ۲۳ فقره سرقت داخل خودرو، ۲ فقره سرقت کش‌روزنی و ۸ فقره سرقت کابل کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: متهمان دستگیرشده شامل ۴ سارق اماکن خصوصی، ۲ سارق کش‌روزنی، ۲ سارق داخل خودرو، یک سارق خودرو و ۳ سارق کابل هستند که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ نیکبخت با هشدار به شهروندان درباره بی‌توجهی به فرصت‌های ایجادشده برای سارقان، تصریح کرد: پیشگیری از سرقت تنها بر عهده پلیس نیست و رعایت چند نکته ساده از سوی شهروندان می‌تواند بسیاری از سرقت‌ها را ناکام بگذارد؛ بنابراین شهروندان از قرار دادن کیف، تلفن همراه، مدارک، وجه نقد و سایر اشیای ارزشمند در داخل خودرو و در معرض دید خودداری کنند.

وی ادامه داد: خودروها حتی‌الامکان در محل‌های روشن و دارای دوربین‌های نظارتی پارک شوند و استفاده از تجهیزات ایمنی از جمله قفل فرمان، قفل پدال و دزدگیر نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان همچنین با اشاره به ضرورت پیشگیری از سرقت کابل و اماکن خصوصی خاطرنشان کرد: تقویت سیستم‌های حفاظتی، نصب دوربین مداربسته، استفاده از حفاظ‌های استاندارد و توجه به تردد افراد ناشناس در اطراف اماکن، نقش مؤثری در کاهش زمینه‌های وقوع سرقت دارد.

سرهنگ نیکبخت تأکید کرد: امنیت محله از بی‌تفاوت نبودن شهروندان آغاز می‌شود و از مردم درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا اطلاع از فعالیت سارقان، مراتب را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا موضوع به‌صورت فوری مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6945565

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 1
      پاسخ
      قوه محترم عدلیه وفرماندهان انتظانی برخورد قاطع با مجرمان گستاخ وپررو بعد ۳ بار جرم،باید قطع ید واعدام در ملا عام مثل عربستان باشد که کسی جرائت تعرض وجرم نکند.قانون مجازات نیاز به اصلاح وبازنگری جدی دارد.من ا...توفیق
    • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من یک ساختمان دارم با بدبختی دارم می‌سازم متاسفانه هزینه نگهبان با این حقوق های بالا را ندارم متاسفانه توی فاصله 2ماه 5مرتبه از ساختمان من دزدی شده و تمام 4طبقه تاسیسات من به همراه بالابردن به طرز مشکوکی سرقت شده وبه کلانتری محل هم واقع در خوراسگان هم مراجعه وشکایت کردم و هیچ نتیجه نگرفتم

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