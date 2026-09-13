سرهنگ حجت اله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع ۲ فقره سرقت کابل برق در حوزه استحفاظی بخش زواره شهرستان اردستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و میدانی و همچنین رصدهای اطلاعاتی اعضای باند ۴ نفره ای از سارقان که در این سرقت ها دست داشتند را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی و هدفمند آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان ارزش کابل های برق مسروقه توسط این سارقان را ۲۴ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ۲ فقره سرقت کابل برق اعتراف که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ بهامین در پایان با تاکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در پیشگیری از وقوع سرقت از مردم خواست ضمن توجه و رعایت توصیه های پلیس در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.