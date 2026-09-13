پیام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پی شهادت ماموستا نزهتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پیامی شهادت مظلومانه حاج ماموستا ملامحمدنزهتی را تسلیت گفت.
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
خبر شهادت مظلومانه عالم فرزانه، حاج ماموستا ملا محمد نزهتی، که سالها در سنگر تبلیغ دین و وحدت امت اسلامی مجاهدت میکردند، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
اینجانب ضمن آرزوی علوّ درجات و رحمت واسعه الهی برای این عالم مجاهد که از شخصیتهای تقریبی استان شهیدپرور آذربایجان غربی بودند، شهادت ایشان را به محضر مقام معظم رهبری، مراکز علوم دینی، خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران و همچنین بیت معظم این شهید مجاهد تبریک و تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن عالم شهید، رحمت واسعه و علوّ درجات، و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
گفتنی است، ماموستا محمدنزهتی امام جمعه اهل سنت پیرانشهر روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در حادثه ترور گروهک های تجزیه طلب به شهادت رسید.
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