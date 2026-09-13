به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی از برگزاری ششمین جشنواره سراسری فرهنگی، ادبی و هنری «رهآورد پیادهروی اربعین حسینی» به میزبانی استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، انعکاس مجاهدتها و خدمات پلیس در اربعین و نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در جامعه است.
وی افزود: اعتقاد ما این است که اشاعه فرهنگ عاشورایی میتواند در تربیت پلیس معنوی و مکتبی تراز انقلاب اسلامی و شکلگیری جامعه قرآنی تأثیرگذار باشد.
این مقام انتظامی حماسه پیادهروی اربعین را پیوندی میان حماسه حسینی و مهدویت و جلوهای از تمدن نوین اسلامی دانست و گفت: اربعین یک رزمایش و لشکرکشی و ایجاد آمادگی برای ظهور حضرت مهدی موعود(عج) است.
طرهانی ادامه داد: انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی انقلابی که حفظ ارزشهای اسلامی و الهی را از مهمترین وظایف خود میداند، یکی از سازمانهایی است که بیشترین نقش را در خلق حماسه عظیم اربعین حسینی دارد.
وی برگزاری جشنوارههای فرهنگی، هنری و ادبی را فرصتی برای انعکاس مجاهدتهای خادمان زائران دانست و گفت: این رویدادها میتوانند به گسترش و فراگیری فرهنگ عاشورایی در جامعه کمک کنند.
طرهانی با اشاره به نقش پلیس در تأمین امنیت و تسهیل تردد زائران اظهار کرد: حضور مقتدرانه و در عین حال مهربانانه و متواضعانه پلیس، زمینهساز برگزاری موفق، ایمن و معنوی مراسم اربعین حسینی است.
وی افزود: نقش پلیس در اربعین فراتر از یک نهاد امنیتی است و کارکنان انتظامی در این حماسه بزرگ، در کنار تأمین امنیت، به عنوان همراه زائران و خادمان آنان فعالیت میکنند.
این مقام انتظامی با اشاره به اقدامات انتظامی کشور در مأموریت اربعین گفت: هزاران نفر از کارکنان انتظامی به صورت داوطلبانه و با عشق و علاقه، شبانهروز برای خدمت به زائران اربعین حسینی تلاش میکنند.
طرهانی ادامه داد: تسهیل رفتوآمد در محورهای مواصلاتی منتهی به پایانههای مرزی، ارائه خدمات درمانی به زائران، تأمین نظم و امنیت مرزهای ورودی و خروجی، تسهیل صدور گذرنامه و انجام اقدامات دیپلماتیک میان ایران و عراق از جمله فعالیتهای انتظامی در مأموریت اربعین است.
وی این اقدامات را نشانه پیوند فرهنگ عاشورایی و مهدوی در مجموعه انتظامی کشور دانست و گفت: کارکنان انتظامی خود را خادم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) میدانند و به این خادمی افتخار میکنند.
قزوین میزبان ششمین جشنواره «رهآورد اربعین»
طرهانی با تشریح برنامههای ششمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری «رهآورد پیادهروی اربعین حسینی» گفت: این جشنواره ۲۷ آبان ماه سال جاری به میزبانی فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار میشود.
وی انعکاس مجاهدتها و خدمات پلیس در اربعین و نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در جامعه را از اهداف اصلی جشنواره عنوان کرد و افزود: ترویج فرهنگ عاشورا، ضامن موفقیت پلیس در مأموریتهای محوله است.
این مقام انتظامی همچنین انعکاس احساسات و عواطف عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را از دیگر اهداف اصلی جشنواره دانست.
وی با اشاره به عملکرد بخشهای مختلف انتظامی در مأموریت اربعین خاطرنشان کرد: فعالیت کارکنان مجاهد، خدوم و شریف انتظامی در این مأموریت معنوی، به قدردانی مسئولان و رضایت مردم ولایتمدار ایران اسلامی منجر شده است.
طرهانی در پایان، ترویج فرهنگ اربعین را جلوهای از آزادگی و زندگی همراه با عزت و شرافت دانست و گفت: توسعه این فرهنگ ناب میتواند موجب زمینگیر شدن دشمن در جنگ فرهنگی، شناختی و ترکیبی شود.
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