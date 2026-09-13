به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، به همراه رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی با حضور در هتل محل استقرار تیم ملی فوتبال امید، نشستی را با حسین عبدی، سرمربی و اجلال نصیری، مدیر تیم ملی امید برگزار کردند.
در این نشست، مشکلات و مسائل مربوط به محل استقرار تیم ملی امید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال امید میزبان تعداد قابل توجهی از تیمهای حاضر در بازیهای آسیایی است، شلوغی هتل، شرایط و وضعیت برخی اتاقها، زمانبندی تأمین نیازهای تیم و همچنین وضعیت سرویس غذایی از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
رحیمی با اشاره به برخی مشکلات و محدودیتهای موجود در میزبانی این دوره از بازیهای آسیایی، تأکید کرد که مجموعه اجرایی و اداری و پشتیبانی کمیته ملی المپیک تمام تلاش خود را برای رفع موانع و مشکلات موجود به کار خواهد گرفت تا تیم ملی فوتبال امید با دغدغه کمتری مسابقات خود را دنبال کند.
سرپرست کاروان ایران همچنین با آرزوی موفقیت برای تیم ملی امید خطاب به حسین عبدی گفت: «همین که شما نگاه بلندمدت دارید، نشاندهنده توجه ویژه به آینده فوتبال ایران است. ما مطمئن هستیم این تیم در مسیر موفقیت قدمهای مهمی برمیدارد. ترکیب تیم ملی امید نشان میدهد که نگاه خوبی برای المپیک ۲۰۲۸ وجود دارد و امیدواریم این تیم ضمن کسب موفقیت در بازیهای آسیایی، گامهای مهمی برای صعود به المپیک بردارد.»
حسین عبدی نیز ضمن قدردانی از حضور رئیس کاروان ایران و رضا شجیع در محل استقرار تیم ملی امید، خواستار پیگیری فوری مشکلات متعدد اسکان تیم و رسیدگی به سایر نیازهای این تیم در آستانه آغاز رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا شد.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
دیدار سرپرست کاروان ورزش ایران با سرمربی تیم فوتبال امید
سرپرست کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با حضور در هتل محل استقرار تیم ملی فوتبال امید، در جریان آخرین وضعیت این تیم و مشکلات موجود در محل اقامت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، به همراه رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی با حضور در هتل محل استقرار تیم ملی فوتبال امید، نشستی را با حسین عبدی، سرمربی و اجلال نصیری، مدیر تیم ملی امید برگزار کردند.
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