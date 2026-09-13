به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در تشریح برنامههای دومین کنفرانس بینالمللی موزهها، اظهار کرد: این کنفرانس با همکاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی و وزارتهای متبوع روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه با مقالاتی از کشورهای مختلف جهان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار میشود.
وی افزود: تاکنون ۱۸۵ مقاله از حداقل ۱۰ کشور به این کنفرانس رسیده است و تازهترین مقالات علمی با موضوع موزهها با حضور صاحبنظران و اساتید این حوزه در استان اردبیل بررسی میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: با اشاره به اینکه «موزهها؛ جنگ و صلح» محور ویژه دومین کنفرانس موزهها است، تاکید کرد: توجه به شعار سال جهانی ایکوم با عنوان «موزهها؛ پیوند دهنده جهانی گسسته» و همچنین موضوعاتی مانند گستره موضوعی، فضایی و تاثیر موزهها، کارکرد موزهها و گذشته، حال و آینده موزهها محورهای اصلی این کنفرانس است.
جباری ادامه داد: همزمان با کنفرانس یک روزه موزهها، برنامههای جنبی مختلفی نیز تدارک دیده شده است که برگزاری ۲ کارگاه آموزشی و نمایشگاههایی با موضوع موزهها و جنگ و یک موزه یک قاب از جمله برنامههای جنبی این کنفرانس است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل تصریح کرد: موزهها در جهان امروز از اهمیت ویژهای در حفظ هویت و حافظه تاریخی جامعه، انتقال میراث به نسلهای آینده، افزایش آگاهی عمومی و توسعه گردشگری برخوردارند و استان اردبیل با برگزاری کنفرانس بینالمللی تلاش میکند در زمینه توجه بیشتر به این نهادها ایفای نقش کند.
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