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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

اردبیل در هفته جاری میزبان دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها است

اردبیل در هفته جاری میزبان دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها است

اردبیل- مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی اردبیل گفت: دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه با مقالاتی از کشورهای مختلف جهان در دانشگاه محقق اردبیل برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در تشریح برنامه‌های دومین کنفرانس بین‌المللی موزه‌ها، اظهار کرد: این کنفرانس با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی و وزارت‌های متبوع روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه با مقالاتی از کشورهای مختلف جهان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۱۸۵ مقاله از حداقل ۱۰ کشور به این کنفرانس رسیده است و تازه‌ترین مقالات علمی با موضوع موزه‌ها با حضور صاحب‌نظران و اساتید این حوزه در استان اردبیل بررسی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: با اشاره به اینکه «موزه‌ها؛ جنگ و صلح» محور ویژه دومین کنفرانس موزه‌ها است، تاکید کرد: توجه به شعار سال جهانی ایکوم با عنوان «موزه‌ها؛ پیوند دهنده جهانی گسسته» و همچنین موضوعاتی مانند گستره موضوعی، فضایی و تاثیر موزه‌ها، کارکرد موزه‌ها و گذشته، حال و آینده موزه‌ها محورهای اصلی این کنفرانس است.

جباری ادامه داد: همزمان با کنفرانس یک روزه موزه‌ها، برنامه‌های جنبی مختلفی نیز تدارک دیده شده است که برگزاری ۲ کارگاه آموزشی و نمایشگاه‌هایی با موضوع موزه‌ها و جنگ و یک موزه یک قاب از جمله برنامه‌های جنبی این کنفرانس است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تصریح کرد: موزه‌ها در جهان امروز از اهمیت ویژه‌ای در حفظ هویت و حافظه تاریخی جامعه، انتقال میراث به نسل‌های آینده، افزایش آگاهی عمومی و توسعه گردشگری برخوردارند و استان اردبیل با برگزاری کنفرانس بین‌المللی تلاش می‌کند در زمینه توجه بیشتر به این نهادها ایفای نقش کند.

کد مطلب 6945590

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