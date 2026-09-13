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  2. شهری
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

آقامیری:

پروژه‌های محلی برای مردم مهم‌تر از پروژه‌های فرامنطقه‌ای است

پروژه‌های محلی برای مردم مهم‌تر از پروژه‌های فرامنطقه‌ای است

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی در منطقه ۱۶، بر اهمیت پروژه‌های محلی و نقش آنها در رفع مستقیم مشکلات و مطالبات شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری در چهارصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افتتاح تعدادی پروژه در منطقه ۱۶، اظهار کرد: دو زورخانه در این منطقه به بهره برداری رسید و قبل از این هم پارکینگ محله جوادیه افتتاح و فرهنگسرای بهمن بهسازی شد.

وی با تاکید بر درخواست مردم مبنی بر اجرای تقاطع غیرهمسطح برای کاهش ترافیک در میدان بهمن، یادآور شد: بر اساس هماهنگی با معاونت عمرانی این تقاطع ایجاد و مشکل مردم محله جوادیه برطرف شد. یک دوربرگردان نیز در دستور قرار گرفت و به بهره برداری رسید که این پروژه هم مشکل مردم را حل کرد.

آقامیری افزود: در این موارد می‌بینیم پروژه‌های محلی برای مردم بسیار مهمتر از پروژه‌های فرامنطقه‌ای است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل واقعی مردم در برنامه‌ریزی‌های عمرانی گفت: در کنار پروژه‌های بزرگ و منطقه‌ای، باید به طرح‌هایی که مستقیماً مشکلات روزمره شهروندان را در محلات برطرف می‌کنند نیز توجه داشت.

آقامیری با اشاره به حضور در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های منطقه ۱۶ اظهار کرد: در این مراسم، زورخانه احداث‌شده در منطقه که به نام شهید نام‌گذاری شده بود، به بهره‌برداری رسید و پروژه‌هایی از جمله پارکینگ عمومی محله جوادیه و بازسازی فرهنگسرای بهمن نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به مشکل تردد در محله جوادیه افزود: اواخر ۱۴۰۰، در جریان دیدار مردمی در یکی از مساجد محله، مردم از مشکلات تردد در محدوده میدان کشتارگاه و میدان بهمن گلایه داشتند؛ به‌گونه‌ای که روزانه حدود نیم ساعت تا ۴۰ دقیقه در مسیر گرفتار می‌شدند. موضوع پیگیری شد و پس از بررسی مشخص شد مردم برای خروج از محله ناچار به طی مسافت زیادی هستند که در ادامه، پروژه مربوطه اجرا و به بهره‌برداری رسید.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ممکن است در نگاه عمرانی، تمرکز ما بیشتر بر پروژه‌های بزرگ و منطقه‌ای باشد، اما گاهی یک پروژه برای مردم یک محله اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه مردم در همان محله زندگی می‌کنند و مستقیماً با مسائل آن مواجه هستند. بنابراین باید در کنار طرح‌های بزرگ، به پروژه‌هایی که گرهی از زندگی روزمره مردم باز می‌کنند نیز توجه شود.

کد مطلب 6945596

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