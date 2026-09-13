به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری در چهارصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افتتاح تعدادی پروژه در منطقه ۱۶، اظهار کرد: دو زورخانه در این منطقه به بهره برداری رسید و قبل از این هم پارکینگ محله جوادیه افتتاح و فرهنگسرای بهمن بهسازی شد.

وی با تاکید بر درخواست مردم مبنی بر اجرای تقاطع غیرهمسطح برای کاهش ترافیک در میدان بهمن، یادآور شد: بر اساس هماهنگی با معاونت عمرانی این تقاطع ایجاد و مشکل مردم محله جوادیه برطرف شد. یک دوربرگردان نیز در دستور قرار گرفت و به بهره برداری رسید که این پروژه هم مشکل مردم را حل کرد.

آقامیری افزود: در این موارد می‌بینیم پروژه‌های محلی برای مردم بسیار مهمتر از پروژه‌های فرامنطقه‌ای است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل واقعی مردم در برنامه‌ریزی‌های عمرانی گفت: در کنار پروژه‌های بزرگ و منطقه‌ای، باید به طرح‌هایی که مستقیماً مشکلات روزمره شهروندان را در محلات برطرف می‌کنند نیز توجه داشت.

آقامیری با اشاره به حضور در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های منطقه ۱۶ اظهار کرد: در این مراسم، زورخانه احداث‌شده در منطقه که به نام شهید نام‌گذاری شده بود، به بهره‌برداری رسید و پروژه‌هایی از جمله پارکینگ عمومی محله جوادیه و بازسازی فرهنگسرای بهمن نیز مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به مشکل تردد در محله جوادیه افزود: اواخر ۱۴۰۰، در جریان دیدار مردمی در یکی از مساجد محله، مردم از مشکلات تردد در محدوده میدان کشتارگاه و میدان بهمن گلایه داشتند؛ به‌گونه‌ای که روزانه حدود نیم ساعت تا ۴۰ دقیقه در مسیر گرفتار می‌شدند. موضوع پیگیری شد و پس از بررسی مشخص شد مردم برای خروج از محله ناچار به طی مسافت زیادی هستند که در ادامه، پروژه مربوطه اجرا و به بهره‌برداری رسید.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ممکن است در نگاه عمرانی، تمرکز ما بیشتر بر پروژه‌های بزرگ و منطقه‌ای باشد، اما گاهی یک پروژه برای مردم یک محله اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه مردم در همان محله زندگی می‌کنند و مستقیماً با مسائل آن مواجه هستند. بنابراین باید در کنار طرح‌های بزرگ، به پروژه‌هایی که گرهی از زندگی روزمره مردم باز می‌کنند نیز توجه شود.