به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: طرح تأمین نیازهای دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد از دوم شهریورماه در استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و تقویت همدلی اجتماعی برای حمایت از دانشآموزان و تأمین نیازهای آنان در آستانه سال تحصیلی جدید است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با اشاره به استقبال مردم و خیران از این پویش گفت: تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان کمک و حمایت از سوی گروههای مردمی و خیران برای پشتیبانی از دانشآموزان انجام شده است.
طاهری ادامه داد: پس از پایان نشست شورای آموزش و پرورش استان، فرایند ارسال ۲۸ هزار بسته لوازمالتحریر به شهرستانها و مناطق مختلف استان آغاز میشود تا این اقلام در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
وی تصریح کرد: استقبال گسترده مردم از این طرح نشاندهنده روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی در استان کرمانشاه است و امیدواریم این همراهی در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد تا نیازهای دانشآموزان به بهترین شکل تأمین شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم این بستهها در کوتاهترین زمان ممکن به دست دانشآموزان برسد و در تمام مراحل توزیع، حفظ کرامت دانشآموزان مورد توجه قرار گیرد.
طاهری در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، خیران و مجموعه آموزش و پرورش گفت: امیدواریم با تداوم این مشارکت و همدلی، زمینه حمایت شایسته از دانشآموزان استان برای آغاز سال تحصیلی فراهم شود.
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