به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از ۵ تا ۷ مهرماه در شهر آیچی ژاپن آغاز می‌شود و برترین وزنه‌برداران قاره کهن در دو بخش مردان و زنان برای کسب مدال و افتخار به رقابت خواهند پرداخت. تیم‌های ملی وزنه‌برداری مردان و زنان ایران نیز با ترکیبی ۶ نفره شامل چهار مرد و دو زن در این دوره از بازی‌ها حضور خواهند داشت.

در دومین رکوردگیری تیم ملی وزنه‌برداری علیرضا نصیری ملی‌پوش وزنه‌برداری ۱۱۰ کیلوگرم وزنه‌های مورد انتظار کادر فنی را ثبت نکرد و به همین خاطر به او فرصت ۲۱ روزه داده شد تا در صورتی که رکوردهای مورد نظر کادر فنی ثبت کند در لیست اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا قرار بگیرد که در نهایت این اتفاق رخ داد و نصیری هم در ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری برای اعزام به ناگویا قرار گرفت.

با نگاهی به شرایط رکوردی و سابقه مدال‌آوری رقبای آسیایی نمایندگان ایران نشان می‌دهد که ملی‌پوشان کشورمان برای رسیدن به سکوی نخست و کسب مدال ارزشمند طلا، کار دشوارتری نسبت به دوره‌های گذشته پیش رو دارند. اگرچه در برخی اوزان می‌توان به مدال‌آوری و حتی طلایی شدن نمایندگان ایران امیدواریم، اما مسیر رسیدن ملی‌پوشان ایران به مدال طلا در ناگویا کار سختی خواهد بود.

خیز جوادی برای رسیدن به دوران اوج

میرمصطفی جوادی نماینده وزنه‌برداری ایران در دسته ۸۵ کیلوگرم است که روی تخته می‌رود. جوادی بعد از قهرمانی در مسابقات جهانی ریاض به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر نتوانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد و پس از آن هم برای مدت طولانی غایب بود. جوادی پس از مدت‌ها دوری از تمرینات و میادین بین‌المللی، با دعوت نواب نصیرشلال به اردوی تیم ملی بازگشت و حالا فرصت دارد در ناگویا بار دیگر نام خود را در جمع مدعیان مطرح کند. هرچند شرایط رکوردی او نسبت به گذشته بهتر شده، اما هنوز با رکوردهایی که طلای جهان را برایش به ارمغان آورد فاصله دارد. حریفان جوادی در ناگویا وزنه‌بردارانی از کره شمالی، قزاقستان، چین، اندونزی، ژاپن و کره جنوبی هستند و نماینده وزنه‌برداری ایران برای رسیدن به سکوی آسیایی باید از این حریفان عبور کند و قطعا کار سختی پیش رو خواهد داشت.

عالی‌پور؛ امید اصلی وزنه‌برداری ایران برای طلا

علی عالی‌پور، نماینده دسته ۹۵ کیلوگرم ایران، با توجه به رکوردهای ثبت‌شده در ماه‌های اخیر، جدی‌ترین امید کاروان وزنه‌برداری ایران برای کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویاست. او حتی در رکوردگیری‌های اخیر به رکورد غیررسمی جهان نزدیک شده و شانس بالایی برای رسیدن به مدال طلای آسیایی دارد. البته که شرایط مسابقه، وزن‌کشی و فشار روانی می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

عالی‌پور در ناگویا رقبای سرسختی دارد؛فارس‌الباخ از قطر، جوکسر کوینتو، وزنه‌بردار کلمبیایی که تبعه بحرین شده، به همراه وزنه‌بردارانی از چین، کره جنوبی و قزاقستان، رقبای سرسخت او هستند و بدون شک برای طلایی شدن در دسته وزنی ۹۵ کیلوگرم بازی‌های آسیایی، کار را سخت و مسیر را دشوار خواهند کرد. بنابراین، اگرچه نگاه‌ها برای کسب طلا به عالی‌پور دوخته شده، اما نماینده ایران برای رسیدن به بالاترین سکوی ۹۵ کیلوگرم، مسیر ساده‌ای پیش رو نخواهد داشت.

نصیری؛ از رنک چهار جهان تا ایستگاه آخر ناگویا

دسته ۱۱۰ کیلوگرم را می‌توان یکی از جذاب‌ترین و البته دشوارترین اوزان وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ناگویا دانست؛ جایی که چهره‌هایی همچون اکبر ژورایف ازبک، لیو هوان‌هوا از چین و چن پوژن از چین‌تایپه حضور دارند؛ وزنه‌بردارانی که سابقه مدال‌آوری در جهان و آسیا را در کارنامه دارند.

در این میان، وضعیت علیرضا نصیری بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. ملی‌پوش جوان ایران که سال گذشته با ثبت مجموع ۴۱۵ کیلوگرم، دو مدال نقره جهانی گرفت و با مهار ۲۳۱ کیلوگرم در دوضرب، رکورد جوانان جهان را شکست، در رنکینگ جهانی بزرگسالان نیز در جایگاه چهارم دسته ۱۱۰ کیلوگرم قرار گرفت. حتی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ نیز اگرچه در یک‌ضرب اوت کرد، در دوضرب ۲۳۱ کیلوگرم را مهار و طلای این حرکت را کسب کرد.

با این پیشینه، عملکرد ضعیف نصیری در دو مرحله رکوردگیری اخیر تیم ملی برای کادر فنی نیز غیرمنتظره بود؛ تا جایی که بهداد سلیمی اعلام کرد اعزام او به ناگویا قطعی نیست و تنها ۲۱ روز فرصت دارد تا به رکوردهای مدنظر کادر فنی برسد. در غیر این صورت، ایران در دسته ۱۱۰ کیلوگرم نماینده‌ای نخواهد داشت.

این تصمیم در حالی گرفته شد که نصیری روی کاغذ یکی از توانمندترین وزنه‌برداران ایران و حتی از مدعیان اصلی آسیا محسوب می‌شود. بنابراین افت رکوردی اخیر او را نمی‌توان به سادگی نادیده گرفت؛ اما از سوی دیگر، سابقه نایب‌قهرمانی جهان و جایگاه چهارم رنکینگ دنیا نشان می‌دهد که حذف احتمالی او از ناگویا، آن هم در شرایطی که هنوز فرصت جبران دارد، اتفاقی عجیب و قابل تأمل خواهد بود. حالا همه چیز به آخرین رکوردگیری و توانایی نصیری برای بازگشت به سطح واقعی خود بستگی دارد؛ جایی که باید ثابت کند افت اخیر تنها یک لغزش بوده، نه نشانه‌ای از فاصله گرفتنش از سطح اول وزنه‌برداری جهان. در صورتی که نصیری بتواند نظر کادر فنی را برای اعزام به ناگویا جلب کند او کار سختی برای رسیدن به مدال طلا دارد چرا که حریف ستاره‌های نامدار و قدرتمند آسیایی در این دسته وزنی حضور دارند که رقابت با آنها سخت خواهد بود.

داودی؛ تکرار نقره یا فتح سکوی طلایی؟

علی داودی پس از کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی هانگژو، بار دیگر صاحب دوبنده فوق‌سنگین ایران در بازی‌های آسیایی شد؛ این‌بار در ناگویا، جایی که توانست در رقابت با علیرضا یوسفی جایگاه خود را در ترکیب نهایی تیم ملی تثبیت کند. داودی با توجه به جایگاهش در وزنه‌برداری آسیا و جهان، یکی از شانس‌های جدی ایران برای حضور روی سکوی ۱۱۰+ کیلوگرم محسوب می‌شود و بعید است دست خالی از ژاپن بازگردد.

با این حال، برای داودی که پیش از این طعم نقره بازی‌های آسیایی را چشیده، تکرار این عنوان احتمالاً رضایت‌بخش نخواهد بود و هدف اصلی او رسیدن به مدال طلاست؛ هدفی که البته با حضور دو رقیب قدرتمند، آسان به دست نمی‌آید. گورمیناسیان، نماینده بحرین، و علی البداوی از عراق، دو مدعی سرسخت این وزن هستند که سابقه حضور روی سکوهای جهانی و المپیک را دارند و با رکوردهای معتبر بین‌المللی، مدعیان جدی قهرمانی محسوب می‌شوند. بنابراین اگر داودی بخواهد نقره هانگژو را در ناگویا به طلا تبدیل کند، باید در روز مسابقه بهترین نمایش خود را ارائه دهد و از سد این دو رقیب نامدار عبور کند؛ در غیر این صورت، مدال طلا بار دیگر از دسترس فوق‌سنگین ایران دور خواهد ماند.

ناگویا؛ آزمونی سخت برای وزنه‌برداری ایران

در مجموع، کاروان وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اگرچه با تعداد نفرات محدودتری نسبت به دوره قبل راهی میدان می‌شود، اما همچنان چند چهره مدعی و صاحب‌نام برای رقابت بر سر سکو دارد. در بخش مردان، علی عالی‌پور، علی داودی و در صورت اعزام علیرضا نصیری، سه وزنه‌برداری هستند که می‌توانند بیشترین امید را برای کسب مدال ایجاد کنند؛ هرچند حضور رقبای قدرتمند آسیایی، مسیر رسیدن به طلا را نسبت به دوره‌های گذشته دشوارتر کرده است. میرمصطفی جوادی نیز در صورت بازگشت به روزهای اوج، می‌تواند معادلات وزن خود را تغییر دهد.

در بخش زنان نیز ریحانه کریمی و مهسا بهشتی اگرچه با فاصله رکوردی قابل توجهی نسبت به مدعیان اصلی قاره وارد رقابت می‌شوند، اما حضورشان می‌تواند فراتر از یک میدان صرفاً تجربی باشد. شاید انتظار کسب طلا از دختران وزنه‌بردار ایران منطقی نباشد، اما حتی یک مدال برنز نیز می‌تواند برای این بخش ارزش تاریخی داشته باشد و نخستین مدال وزنه‌برداری زنان ایران در بازی‌های آسیایی را رقم بزند.

در نهایت، اگرچه تکرار مدال‌های هانگژو یا حتی افزایش سهم ایران از طلای وزنه‌برداری در ناگویا کار ساده‌ای نیست، اما این کاروان همچنان ظرفیت ایستادن روی سکو را دارد. طلای مردان هدفی دشوار اما دست‌یافتنی برای چهره‌هایی همچون عالی‌پور و داودی است و یک مدال از بخش زنان نیز می‌تواند کارنامه این رشته را کامل کند.به همین دلیل، ناگویا می‌تواند فرصت خوبی برای وزنه‌برداری ایران باشد تا توان نسل جدیدش را نشان دهد و جایگاه خود را در آسیا محک بزند.

برنامه نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به شرح زیر است:

یکشنبه ۵ مهر: ریحانه کریمی دسته ۶۹ کیلوگرم / ساعت ۱۳:۳۰

دوشنبه ۶ مهر: مصطفی جوادی دسته ۸۵ کیلوگرم / ساعت ۱۳:۳۰

دوشنبه ۶ مهر: علی عالی‌پور دسته ۹۵ کیلوگرم / ساعت ۱۷

سه‌شنبه ۷ مهر: مهسا بهشتی دسته ۸۶ کیلوگرم / ساعت ۰۹:۳۰

سه‌شنبه ۷ مهر: علیرضا نصیری دسته ۱۱۰ کیلوگرم / ساعت ۱۲:۳۰

سه‌شنبه ۷ مهر: علی داودی دسته ۱۱۰+ کیلوگرم / ساعت ۱۹:۱۰