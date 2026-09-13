افزایش اعتبارات برای توسعه فضاهای آموزشی کرمانشاه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرزبان نظری صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی استان حدود ۶.۴۳ مترمربع است و در مجموع بخش قابل توجهی از مناطق استان از نظر سرانه شرایط مناسبی دارند، اما شهرستان جوانرود و ناحیه سه کرمانشاه همچنان به توجه و حمایت بیشتری نیاز دارند.

وی افزود: در راستای اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با جدیت دنبال می‌شود و در حال حاضر ۴۲ پروژه نیمه‌تمام در استان وجود دارد که میانگین پیشرفت آنها حدود ۵۵ درصد است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه با اشاره به پروژه‌های مدارس سنگی گفت: ۱۸ پروژه مدرسه سنگی در استان در دست اجراست که بخش عمده‌ای از آنها به مراحل پایانی رسیده‌اند؛ ۱۶ پروژه تقریباً به طور کامل آماده شده، یک پروژه به‌زودی تحویل می‌شود و پروژه دیگر نیز طی چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

نظری ادامه داد: با توجه به تراکم بالای دانش‌آموزی در برخی مناطق، اجرای پروژه‌های آموزشی جدید و تجهیز مدارس به امکانات هوشمندسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تعدادی از طرح‌ها برای رسیدن به شرایط مطلوب همچنان نیازمند حمایت و پیگیری در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی هستند.

وی با اشاره به اعتبارات ملی حوزه نوسازی مدارس گفت: اعتبارات ملی اختصاص‌یافته به این حوزه حدود ۴۳۸ میلیارد تومان بوده و بخشی از منابع مورد نیاز نیز با مشارکت خیران، مؤسسات، نهادهای حاکمیتی و ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی تأمین شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: در سال جاری از محل مسئولیت‌های اجتماعی حدود ۹۳ میلیارد تومان، از سوی خیران حقیقی ۵۸ میلیارد تومان، بنیاد برکت ۵۱ میلیارد تومان و بانک‌ها نیز ۱۵ میلیارد تومان برای حوزه مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی کمک شده است.

نظری با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبارات استانی اظهار کرد: با روند فعلی تخصیص اعتبارات، کرمانشاه همچنان در ردیف استان‌های پایین کشور قرار می‌گیرد و منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای موجود برای توسعه فضاهای آموزشی نیست.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه و همچنین ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز این حوزه مؤثر باشد و باید از این ظرفیت‌ها برای رفع کمبودها و توسعه فضاهای آموزشی استفاده کرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت انجام تعمیرات مدارس گفت: در کنار ساخت مدارس جدید، تعمیر و بهسازی مدارس، سرویس‌های بهداشتی و سایر فضاهای آموزشی نیز از نیازهای مهم استان است و برای رفع این نیازها باید اعتبارات لازم اختصاص پیدا کند.

نظری همچنین درباره تأمین تجهیزات مدارس گفت: تجهیزات مورد نیاز مدارس در سال گذشته به‌موقع خریداری شد و اعتباری حدود ۸۹ میلیارد تومان برای آن اختصاص یافت که ارزش این تجهیزات با قیمت‌های روز به مراتب افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین تأمین به‌موقع اعتبار می‌تواند از تحمیل هزینه‌های ناشی از تورم جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه هوشمندسازی مدارس نیز تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده و منابعی برای اجرای طرح‌های مرتبط اختصاص یافته است که می‌تواند به ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و دسترسی دانش‌آموزان به امکانات نوین آموزشی کمک کند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه در پایان بر تداوم حمایت مسئولان، خیران و دستگاه‌های مختلف از حوزه مدرسه‌سازی تأکید کرد و گفت: رفع کمبود سرانه آموزشی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند استمرار حمایت‌ها و افزایش سهم اعتبارات استان است.