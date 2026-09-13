به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین موسوی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم که با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر ضرورت توجه جدی به اجرای طرح‌های عملیاتی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم همچنین حمایت قاطع از اصناف را مورد توجه قرار داد و بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه تأکید کرد.

در این جلسه، پوریزدی رئیس اتاق اصناف قم نیز با اشاره به وضعیت مجتمع‌های گردشگری، از عدم نظارت‌پذیری این مجموعه‌ها انتقاد کرد و بر ضرورت توجه به این موضوع در فرآیندهای نظارتی تأکید داشت.

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم به ریاست رئیس‌کل دادگستری استان برگزار شد و سردار میرحیدری فرمانده انتظامی استان، رئیس اتاق اصناف قم و جمعی از مدیران‌کل و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در آن حضور داشتند.