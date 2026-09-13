انبارهای نفت نباید در کنار منازل مسکونی ساخته شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و سی و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی یک فوریت لایحه شناسایی محلی مناسب برای ایجاد مخازن نفت در تهران با بیان اینکه ما تأکید کردیم که شورا و شهرداری تلاش خود را برای جابجایی انبار نفت انجام دهند، اظهار کرد: ما در دوره های قبلی طرحی برای انبار نفت تهیه کردیم. دور انبار نفت دیواری در نظر گرفته بودیم که آسیبی به شهر وارد نشود. ما در آن زمان فکر بمباران را نکرده بودیم.

وی افزود: تنها ۲۰ درصد مخازن مورد استفاده قرار گرفته بود و اگر بیش از این بود، مشخص نبود که چه فاجعه ای پیش بیاید.

چمران با بیان اینکه باید از بقیه هم کمک بگیریم که انبارهای نفت کنار منازل مسکونی ساخته نشوند، تصریح کرد: از دولت و مجلس هم در این زمینه کمک خواهیم گرفت.

رئیس شورا با تأکید بر اینکه این اقدام به منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی وجود انبارهای نفت شمال غرب تهران در محله مسکونی شهران صورت می گیرد، یادآور شد: انباری در آن سوی کرج ساخته شده و هزینه ها از قبل صرف شده است. تنها یک انبار از شهران باقی مانده و به جای احیای این انبار در تهران، باید انباری دیگر در نظر گرفته شود.

گفتنی است یک فوریت این لایحه با حداکثر آراء موافق تصویب شد.