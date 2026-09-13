افشین خانی: اعتماد پایدار مشتریان، پشتوانه اصلی توسعه بانک صادرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۸ و ۱۹ شهریورماه سال جاری، گردهمایی مدیران صف و ستاد بانک صادرات ایران با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌عامل به همراه مدیران شعب استان‌های سراسر کشور برگزار شد.

بررسی مهم‌ترین شاخص‌ها در حوزه‌های تسهیلاتی، ارزی و ریالی، فناوری ‌اطلاعات و تامین سرمایه، برگزاری کارگاه‌های تخصصی با هدف ارزیابی عملکرد شعب و مرور مهم‌ترین راهکارها در راستای ارتقای محصولات و خدمات با هدف رفع نیازهای مالی و بانکی مشتریان از جمله محورهای اصلی این همایش بود.

تاکید بر نتیجه‌گرایی با هدف ارتقای خدمات

افشین خانی سخنان خود در این گردهمایی را با تکریم مشتریان، کارکنان و بازنشسته‌ها آغاز کرد و ضمن اشاره به ۷۵ اُمین سال فعالیت بانک صادرات ایران، گفت: در بیش از ۷ دهه گذشته، مسیر پر فراز و نشیبی طی شده تا این بانک به جایگاه کنونی خود در ساختار اقتصادی کشورمان برسد و هیچ تردیدی وجود ندارد که اعتماد پایدار مشتریان و سرمایه انسانی متخصص، دو رکن اصلی برای عبور از چالش‌ها و توسعه خدمات و محصولات بوده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران بر نقش «مدیریت نتیجه‌گرا» در ارتقای شاخص‌های عملکردی و بهبود فرآیند عرضه خدمات تاکید کرد و افزود: سودآوری، نقدینگی پایدار و ارزش‌آفرینی برای سهامداران که در نهایت خود را در افزایش رضایتمندی مشتریان نشان می‌دهد، با عملیاتی‌شدن برنامه‌ها تحقق پیدا می‌کند بنابراین باید برمبنای نتیجه‌گرایی و در مسیر عملیاتی‌شدن راهکارها گام‌های موثری برداریم.

تمرکز بر رشد کیفی منابع از طریق برنامه‌های عملیاتی

رشد پایدار و هدفمند با تمرکز بر افزایش کیفیت منابع از جمله محورهای مورد تاکید خانی در همایش بود؛ وی به اهمیت عملیاتی‌بودن برنامه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان اشاره کرد و گفت: باید بر راهکارهای عملیاتی، ارتقای کیفی منابع و رشد پایدار آن تمرکز کنیم. بهره‌وری و ارزش‌آفرینی زمانی تضمین می‌شود که راهبردها مبتنی بر واقعیت تدوین شود و همه اجزای مجموعه‌ در راستای آن حرکت کند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه این راهبردها تدوین شده و در مسیر تحقق است، ابراز امیدواری کرد در آینده شاهد نتایج مثبت آن در ارتقای کیفی منابع و بهبود عرضه خدمات به مشتریان باشیم.