راموس در راه لیگ جزیره؛ مذاکره استون ویلا با کاپیتان سابق رئال

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استون ویلا مذاکرات خود را برای جذب سرخیو راموس مدافع سرشناس اسپانیایی، به عنوان بازیکن آزاد آغاز کرده و به نظر می‌رسد توافق طرفین به مراحل نهایی نزدیک شده است.

لارنس کندی خبرنگار حوزه فوتبال، در خبری مدعی شد که توافق میان استون ویلا و این مدافع اسپانیایی تقریباً نهایی شده و این باشگاه در حال برنامه‌ریزی برای انجام تست‌های پزشکی راموس در هفته آینده است.

به گفته این خبرنگار استون ویلا پس از مصدومیت‌های طولانی‌مدت پائو تورس و ایان ماتسن، به دنبال تقویت خط دفاعی خود است و سرخیو راموس نیز علاقه‌مند به پیوستن به این تیم انگلیسی است.

راموس که سابقه سال‌ها حضور در رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا را در کارنامه دارد، در صورت نهایی شدن توافق، می‌تواند تجربه قابل توجهی را به خط دفاعی استون ویلا اضافه کند.

لارنس کندی تأکید کرده است که مذاکرات در شرایط مثبتی دنبال می‌شود و در صورت طی شدن مراحل پزشکی، احتمال نهایی شدن قرارداد این مدافع اسپانیایی با استون ویلا وجود دارد.