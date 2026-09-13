به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (یکشنبه، ۲۲ شهریور) در جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن با انتقاد از رویکردهای غیرواقعبینانه در مقاطعی در حوزه مسکن، اظهار کرد: متأسفانه در مقاطعی مردم با گفتاردرمانی معطل شدهاند و اگر از همان ابتدا بهصورت شفاف و صادقانه به مردم اعلام میشد که قیمت ساخت مشمول تعدیل و تابع نرخ روز است، امروز با این حجم از نارضایتی مواجه نبودیم.
مردم از وعدههایی که امکان تحقق ندارند ناراضیاند
وی افزود: مردم ما تورم را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس میکنند و درک بالایی از شرایط اقتصادی دارند؛ بنابراین گلایه اصلی آنها این است که «چرا وعدهای داده میشود که امکان تحقق آن وجود ندارد؟» ادبیات عامهپسند که با واقعیتهای اقتصادی تطابق نداشته باشد، نتیجهای جز ایجاد بیاعتمادی در جامعه نخواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش نهادهای حمایتی در اجرای طرحهای مسکن محرومان گفت: فلسفه ورود نهادهایی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاهها به حوزه مسکن محرومان، ماهیتی متفاوت از پیمانکاری عادی دارد.
پذیرفتنی نیست پروژههای مسکن محرومان با واگذاری زمین متوقف بمانند
وی ادامه داد: انتظار این بود و همچنان نیز این است که این مجموعهها با تکیه بر رسالت حمایتی خود پای کار بیایند؛ بنابراین پذیرفتنی نیست که پروژهای صرفاً با واگذاری زمین متوقف بماند و در ادامه با موانع متعدد مواجه شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به محدودیت توان مالی متقاضیان دهکهای یک تا پنج گفت: توان مانور متقاضیان دهکهای یک تا پنج در برابر افزایش قیمتها بهشدت محدود است؛ از این رو رویکرد وزارتخانه این است که از طریق مصالحه، همافزایی سازمان ملی زمین و مسکن و بهرهگیری از منابع صندوق ملی مسکن، مابهالتفاوت و هزینههای مازاد تأمین شود.
صادق تصریح کرد: در تلاش هستیم با بازنگری در مدلهای کارگزاری و رایزنی برای تخصیص تسهیلات ویژه و تکمیلی به دهکهای یک تا پنج، فشار مالی بر متقاضیان کمدرآمد را به حداقل برسانیم تا این واحدها هرچه سریعتر تکمیل و به نیازمندان واقعی واگذار شود.
نباید پروژههای مسکن نزدیک به تکمیل همچنان نیمهتمام بمانند این مقام مسئول با اشاره به هدفگذاری برای تحویل ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تا پایان بهمنماه امسال، تصریح کرد: تقسیم منابع میان پروژههایی که بین ۱۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، به معنای اتلاف منابع است و موجب میشود پروژههای نزدیک به تکمیل نیز همچنان نیمهتمام باقی بمانند.
صادق افزود: باید منابع بهصورت متمرکز در اختیار پروژههایی قرار گیرد که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارند تا این واحدها هرچه سریعتر تکمیل و به متقاضیان تحویل شوند. مسکن خانوادههای دارای ۵ معلول باید ظرف ۳ ماه تأمین شود.
وی با تأکید بر اینکه مسکن باید در وهله نخست برای محرومان و اقشار آسیبپذیر تأمین شود، دستورات ویژهای برای دو گروه صادر کرد و گفت: در خصوص خانوادههایی که دارای پنج عضو معلول یا بیشتر هستند، نباید هیچگونه تعلل یا ارجاع به صفهای انتظار صورت گیرد.
عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: طی سه ماه آینده باید مسکن این خانوادهها تأمین و خریداری شود و به هیچ وجه نباید این خانوادهها در واحدهایی با دسترسی نامناسب یا فاقد زیرساختهای لازم اسکان داده شوند.
وی با هشدار نسبت به تکرار وعدههای بیسرانجام و «گفتاردرمانی» در سالهای گذشته، تأکید کرد: زمین متعلق به مردم است و اگر مشکلی با تخصیص زمین قابل حل است، باید با شجاعت و سرعت نسبت به آن اقدام شود تا گره از کار پروژههایی که هشت سال است بلاتکلیف ماندهاند، باز شود.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مردم تفاوت عملکرد ما با گذشته را در عمل و صداقت خواهند دید؛ بنابراین باید از تمامی ابزارهای قانونی، ظرفیتهای مصالحه با پیمانکاران و منابع داخلی برای به سرانجام رساندن پروژهها استفاده کنیم. روند پروازهای فرودگاه امام و مهرآباد طبق روال است.
وی با اشاره به وضعیت تردد و پروازهای خطوط هوایی کشور اظهار کرد: پروازها براساس آنچه تاکنون از سوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام و هماهنگ شده است، هم از مبدأ فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و هم از فرودگاه بینالمللی مهرآباد، طبق روال و برنامه قبلی انجام میشود.
صادق در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر روند اعزام و پذیرش مسافران و انجام پروازها در این دو فرودگاه بهصورت عادی در جریان است و مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.
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