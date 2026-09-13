به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی،در حاشیه بازدید از مجتمع ارغوان شهریار اظهار کرد: هیأت کارشناسی برای بررسی ابعاد حادثه آتشسوزی این مجتمع انتخاب شده و تأکید ما بر رسیدگی فوری، فنی و کارشناسی به پرونده با رعایت موازین قانونی است.
دادستان شهریار افزود: پس از اعلام نظر کارشناسی، مراحل بعدی پرونده پیگیری خواهد شد و تمامی دستگاهها و ارگانهای مربوطه موظف به همکاری در این زمینه هستند.
وی با تأکید بر اینکه تسریع در رسیدگی نباید موجب تضییع حقوق حادثهدیدگان شود، ادامه داد: از ابتدای رسیدگی به پرونده تأکید کردهایم که عجله در روند رسیدگی نباید به حقوق افراد متضرر از حادثه آسیب وارد کند.
محمدی با اشاره به ضرورت پیشگیری از تکرار حوادث مشابه گفت: از شهرداری درخواست شده است بازدیدهای ایمنی از مجتمعهای ساختمانی انجام شود تا با شناسایی نقاط ضعف و نواقص احتمالی، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.
وی از حادثهدیدگان مجتمع ارغوان خواست مسائل و مشکلات خود را با دادستانی در میان بگذارند و افزود: تمامی افرادی که در این حادثه متضرر شدهاند میتوانند مشکلات خود را مطرح کنند تا موارد موجود مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
دادستان شهریار درباره آغاز عملیات عمرانی مجتمع ارغوان تصریح کرد: به محض اتمام رسیدگیهای قانونی و فراهم شدن شرایط حفاظتی و ایمنی، درباره آغاز عملیات عمرانی و فرآیند بازسازی تصمیمگیری خواهد شد.
وی افزود: پس از مشخص شدن ابعاد موضوع، عملیات تعمیرات و بازسازی مجتمع انجام میشود و شهرداری نیز موظف شده است از هرگونه فعالیت خلاف قانون در این مجتمع جلوگیری کند.
محمدی با اشاره به اختلافات موجود در زمینه هیأتمدیره مجتمع اظهار کرد: مسائل مربوط به هیأتمدیره و اختلافات موجود در مرحله بعد مورد بررسی قرار میگیرد و در شرایط فعلی، تعیین تکلیف قانونی، تأمین ایمنی و فراهم کردن شرایط لازم برای بازسازی و جبران خسارت حادثهدیدگان در اولویت قرار دارد.
وی همچنین از پیگیری اقدامات حمایتی برای حادثهدیدگان خبر داد و گفت: اقداماتی از سوی دادستانی شهریار، بنیاد برکت، فرمانداری و شهرداری انجام شده و تأمین محل جایگزین برای حادثهدیدگان نیز در حال پیگیری است.
دادستان شهریار خاطرنشان کرد: شهرداری باید برای تسریع امور و کمک به جبران خسارت حادثهدیدگان اقدامات لازم را انجام دهد و موضوع تأمین محل جایگزین نیز با جدیت دنبال شود.
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