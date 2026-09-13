مسابقه معرفی خودرو توسط علاقمندان در نمایشگاه خودرو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، گروه صنعتی ایرانخودرو همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران، از بازدیدکنندگان، علاقهمندان به خودرو و تولیدکنندگان محتوا دعوت میکند تجربه خود از حضور در نمایشگاه، آشنایی با محصولات و تجربه رانندگی با خودروهای ایرانخودرو را ثبت و در صفحات شخصی خود در شبکههای اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارند.
اگر به خودرو علاقهمندید، تولید محتوا را دوست دارید یا حتی به دنبال ثبت یک تجربه متفاوت از نمایشگاه خودرو هستید، پویش «ایکو از نگاه تو» فرصتی برای روایت تجربه شماست.
چطور شرکت کنیم؟
در این پویش شرکت کنندگان میتوانند همزمان با هفتمین نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران، تجربه خود از حضور در غرفه ایرانخودرو و محصولات این شرکت(سفیر R۷، اینووی، تارا توربو، پیکاپ فوتون) و همچنین تجربه رانندگی با این محصولات را در قالب ویدئوهای چند ثانیهای تا ۱.۵ دقیقهای ثبت و در صفحات شخصی خود در اینستاگرام به صورت ریلز منتشر و صفحه رسمی اینستاگرام ایرانخودرو به نشانی official.ikco را تگ کنند.
فقط تعداد دنبالکنندهها مهم نیست!
در ارزیابی آثار کیفیت، خلاقیت، نحوه روایت، جذابیت محتوا و میزان بازدید مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین حتی صاحبان صفحات کوچک نیز میتوانند با تولید محتوایی خلاقانه و اثرگذار، در جمع برگزیدگان قرار گیرند.
برای برگزیدگان این پویش، ۱۰۰ میلیون تومان جایزه نفر اول، ۵۰ میلیون تومان نفر دوم و ۲۵ میلیون تومان برای نفر سوم در نظر گرفته شده است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پویش و همچنین طرح پرسشهای خود میتوانند با صفحه رسمی ایرانخودرو در اینستاگرام به نشانی @official.ikco در ارتباط باشند.
هفتمین نمایشگاه بینالمللی خودرو تهران از ۲۳ تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب برگزار میشود و ایرانخودرو در سالن A۴ میزبان علاقهمندان خواهد بود.
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