لغو اردوی برون مرزی تیم ملی واترپلو به خاطر افزایش بی رویه قیمت بلیت

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم ملی واترپلو پیش از اعزام به محل برگزاری بازی های آسیایی در ناگویا، سفری به بلاروس داشته باشد تا در قالب یک تورنمنت، دیدارهای با تیم های ملی و زیر ۲۰ سال این کشور داشته باشد. این اعزام اما به خاطر افزایش بی رویه قیمت بلیت لغو شد.

به گفته امیرهوشنگ همراهی مربی تیم ملی واترپلو، قیمت بلیت اعزام به بلاروس در فاصله زمانی تصویب برنامه و زمان انجام، ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همین مسئله باعث لغو اردوی برون مرزی مورد نظر از سوی فدراسیون ورزش های آبی شد.

همراهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی، تصمیم فدراسیون برای لغو این سفر به جا و درست بوده است، گفت که قرار است سفر به ترکیه جایگزین این اعزام متتفی شده، شود.

مربی تیم ملی واترپلو گفت: برای حضور در تورنمنت بلاروس باید از تهران به ایروان و از انجا به مسکو سفر می کردیم و از مسکو هم راهی بلاروس می شدیم. همین مسئله قیمت بلیت اعزام برای هر فرد را بالا برده بود. طی روزهای اخیر، افزایش قیمت دلار باعث شد روی قیمت هر بلیت برای این سفر ۲۰۰ میلیون تومان اضافه شود. به همین دلیل تصمیم به لغو کلی اعزام گرفته شد.

وی با بیان اینکه سفر به ترکیه سه شنبه (۲۴ شهریور) انجام می شود، گفت: این سفر سه روزه خواهد بود، ملی پوشان در ترکیه برگزارکننده چند دیدار تدارکاتی خواهند سپس جمعه به کشور باز می گردند.

به گفته همراهی، تیم ملی واترپلو بعد از بازگشت از ترکیه، تمریناتش را در تهران دنبال می کند و سه شنبه (۳۱ شهریور) عازم ناگویا می شود.

اردوی بلاروس در حالی از برنامه تیم ملی واترپلو خارج شد که این تیم اخیرا در راستای آماده سازی حضور در بازی های آسیایی ناگویا، دو اعزام به روسیه و ترکیه داشت.