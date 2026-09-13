  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

سفر سه روزه به ترکیه؛

لغو اردوی برون مرزی تیم ملی واترپلو به خاطر افزایش بی رویه قیمت بلیت

لغو اردوی برون مرزی تیم ملی واترپلو به خاطر افزایش بی رویه قیمت بلیت

سفر تیم ملی واترپلو به بلاروس و حضور در تورنمنت این کشور به خاطر افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی هر بلیت، لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود تیم ملی واترپلو پیش از اعزام به محل برگزاری بازی های آسیایی در ناگویا، سفری به بلاروس داشته باشد تا در قالب یک تورنمنت، دیدارهای با تیم های ملی و زیر ۲۰ سال این کشور داشته باشد. این اعزام اما به خاطر افزایش بی رویه قیمت بلیت لغو شد.

به گفته امیرهوشنگ همراهی مربی تیم ملی واترپلو، قیمت بلیت اعزام به بلاروس در فاصله زمانی تصویب برنامه و زمان انجام، ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همین مسئله باعث لغو اردوی برون مرزی مورد نظر از سوی فدراسیون ورزش های آبی شد.

همراهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی، تصمیم فدراسیون برای لغو این سفر به جا و درست بوده است، گفت که قرار است سفر به ترکیه جایگزین این اعزام متتفی شده، شود.

مربی تیم ملی واترپلو گفت: برای حضور در تورنمنت بلاروس باید از تهران به ایروان و از انجا به مسکو سفر می کردیم و از مسکو هم راهی بلاروس می شدیم. همین مسئله قیمت بلیت اعزام برای هر فرد را بالا برده بود. طی روزهای اخیر، افزایش قیمت دلار باعث شد روی قیمت هر بلیت برای این سفر ۲۰۰ میلیون تومان اضافه شود. به همین دلیل تصمیم به لغو کلی اعزام گرفته شد.

وی با بیان اینکه سفر به ترکیه سه شنبه (۲۴ شهریور) انجام می شود، گفت: این سفر سه روزه خواهد بود، ملی پوشان در ترکیه برگزارکننده چند دیدار تدارکاتی خواهند سپس جمعه به کشور باز می گردند.

به گفته همراهی، تیم ملی واترپلو بعد از بازگشت از ترکیه، تمریناتش را در تهران دنبال می کند و سه شنبه (۳۱ شهریور) عازم ناگویا می شود.

اردوی بلاروس در حالی از برنامه تیم ملی واترپلو خارج شد که این تیم اخیرا در راستای آماده سازی حضور در بازی های آسیایی ناگویا، دو اعزام به روسیه و ترکیه داشت.

کد مطلب 6945622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها