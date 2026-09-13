به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، با چهارصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس مورد بررسی قرار گرفت.

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و سی و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون برای بررسی ابعاد مختلف آن، اظهار کرد: تداوم شرایط رایگان بودن برای همگان بدون در نظر گرفتن شرایط شهرداری و شرایط اقتصادی خانوار نکته مهمی است. با توجه به فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی و در نظر گرفتن دو هفته استفاده رایگان از حمل و نقل عمومی در این لایحه، این موضوع را مدنظر قرار دادیم.

وی همچنین تصریح کرد: تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ خدمات با اعلام ضریب صفر ارائه می شود و از آبان ماه ارائه خدمات رایگان به عموم شهروندان مجاز نبوده و ارائه تخفیف ها بر اساس مصوبات و با الحاقات بعدی مجاز خواهد بود.

تشکری هاشمی در ادامه یادآور شد: در طول این مدت شهرداری تهران، شرکت مترو و شرکت اتوبوسرانی مکلف هستند نرخ کرایه مترو و اتوبوس های تندرو را تا پایان سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبه نرخ کرایه ۱۴۰۴ اعمال کند. این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی مردم و افزایش قیمت سوخت مورد توجه ما قرار گرفت.

در ادامه؛ محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با تأکید بر اینکه اصرار ما بر این بود که لایحه شهرداری تصویب شود، تصریح کرد: در لایحه قبلی به این اشاره کردیم که اگر شورا تشخیص داد حمل و نقل عمومی رایگان دو ماه تمدید شود و نمی توانیم دوباره در لایحه جدید در مورد قیمت تصمیم گیری کنیم و در واقع شهرداری باید لایحه جدید ارائه دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: چه تضمینی وجود دارد که در دو ماه آینده تمام مسائل حل و فصل شود؟ ما طبق مصوبه قبلی خود، حمل و نقل عمومی را دو ماه تمدید کنیم و با نزدیک شدن به پایان این دو ماه، شرایط را در نظر بگیریم.

دانشجویان خواستار رایگان بودن مترو هستند

حال؛ احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه ما هنوز در شرایط جنگی هستیم، گفت: ممکن است در روزهای آینده این شرایط تشدید شود و یا فروکش کند اما به هرشکل در این شرایط قرار داریم.

وی اضافه کرد: بر اساس آیین نامه داخلی، کمتر از ۶ ماه از مصوبه قبلی گذشته و باید برای تغییر آن دو سوم آراء اعضای شورا را داشته باشیم. ما بر اساس تصمیم قبلی شورا تنها می توانیم دو ماه حمل و نقل عمومی رایگان را تمدید کنیم.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا نیز گفت: ما نماینده مردم هستیم و باید دقت کنیم که به گونه ای عمل کنیم که حال مردم بهتر باشد. اینکه می گویند این اعداد در شرایط اقتصادی مردم چندان اثر ندارد، درست نیست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما بارها با نماینده دانش آموزان و دانشجویان جلساتی برگزار کردیم و خواستار تداوم حمل و نقل رایگان بودند. ما هر راهکاری که تنش در جامعه را کاهش می دهد باید مورد توجه قرار دهیم.

علوی گفت: یکی از اعضا امروز به این موضوع اشاره کرد که شهرداری در حوزه ساخت و ساز ورود کرده و این موضوع افتخار ماست که به فکر شهروندان باشیم.

با تشدید جنگ مواجه هستیم

پرویز سروری نایب رئیس شورا با بیان اینکه جنگ تشدید شده و کار به ناوزنی رسیده است، اظهار کرد: ما با تشدید جنگ مواجه هستیم؛ حالا مردم با این موضوع مواجه می شوند که شورا حمل و نقل را به دلیل جنگ رایگان کرده و حالا که جنگ تشدید شده و بنزین هم گران شده، شورا حمل و نقل رایگان را لغو کرده است.

وی افزود: یا کاری که تا امروز انجام دادیم غلط بوده یا کاری که می خواهیم انجام دهیم، غلط است. به نظر بنده به تصمیم قبلی خود بازگردیم که توجیه اجتماعی هم داشته باشد.

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با تأکید بر اینکه مسئله ما این نیست که شورا را دو قطبی کنیم و مردم قربانی سیاست بازی ها شوند، اظهار کرد: امروز می گویند شرایط جنگی است؟ در طول ۴۷ سال قبل یادمان رفته که دائماً در شرایط جنگی با آمریکا و اسرائیل بودیم؟ مشکلات ما از ۴۷ سال پیش وجود داشته و تا وقتی انقلاب زنده است مشکلات ادامه دارد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه یک روز آمدند و گفتند که مصرف بنزین ۵۰ درصد کاهش یافته است و به اندازه ای بی مزه بود که دیگر به آن نپرداختند، گفت: خدمات به مردم کاهش یافته است. مدیران باید توضیح دهند که چند درصد از بودجه مصوب در اختیار آنها قرار گرفته است؟

وی همچنین تصریح کرد: اینکه ما حمل و نقل را رایگان اعلام کرده ایم به این معنا نیست که مترو و اتوبوس رایگان فعالیت می کنند. من به مردم می گویم اگر امروز این پول را از این جیب شما نگیریم از جیب دیگر شما می گیریم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه حتماً مردم از این شرایط خوشحالند، گفت: حتما مردم از حمل و نقل رایگان استقبال می کنند اما اگر اینگونه است درب فروشگاه های شهروند و میادین تره بار را باز کنیم تا مردم از خدمات رایگان استفاده کنند. چرا حمل و نقل باید برای قشر متمکن رایگان باشد؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا تأکید کرد: این موضوع که برندسازی انتخاباتی است، به خدمات رسانی آسیب می زند. دستگاهی به ناوگان اضافه نمی شود و در این شرایط حمل و نقل را رایگان می کنیم.

احتمالا مواضع سیاسی پشت این سخنان است

در ادامه؛ محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه بنده تعجب می کنم که از موضوعات سیاسی سخن می گویند، گفت: هیچ انتخاباتی در کار نیست؛ چرا از موضوع سیاسی سخن می گویند؟ اگر شهرداری به مترو و اتوبوسرانی پول نداده باید پیگیری کنیم اما نمی توانیم یک مصوبه را به زور تغییر دهیم.

وی اضافه کرد: ما بندهایی در لایحه های قبلی ارائه دادیم که حمل و نقل برای اقشاری از مردم رایگان باشد اما رد شد. اگر قرار است با مردم حرف بزنیم باید شفاف سخن بگوییم. قرار نیست وقتی ما سکوت می کنیم از این سکوت سوء استفاده شود.

آخوندی با بیان اینکه صلاح نیست در این شرایط کشور جواب یکدیگر را اینگونه بدهیم، گفت: ما پیش از این تصمیم گرفتیم و نمی دانم که این روضه خواندن ها چه دلیلی دارد؟ احتمالا مواضع سیاسی پشت آن است. ما می توانیم مباحث کارشناسی انجام دهیم و تصمیم بگیریم.

سیستم مترو و اتوبوس نباید آسیب ببینند

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز بر سنجیدن تبعات تصمیمات تأکید کرد و گفت: ما می خواهیم به نفع مردم تصمیم بگیریم اما سیستم مترو و اتوبوس نباید آسیب ببینند. ما باید تمام موارد را به صورت کارشناسی در نظر بگیریم و بر اساس اطلاعات پشت پرده برای حمل و نقل عمومی رایگان تصمیم بگیریم.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران گفت: بنده برای اولین بار از آقای تشکری هاشمی نقد می کنم. بارها پشت این تریبون از اقدام سیاسی سخن گفته شده است. بنده در مصاحبه ها بارها اعلام کردم که بخشی از شورا مخالف و بخشی دیگر موافق حمل و نقل عمومی رایگان هستند. بخشی دغدغه تأمین منابع مالی شهرداری را دارند و بخشی دیگر دغدغه خوشحالی مردم را دارند.

وی افزود: در جلسه ای که لایحه حمل و نقل رایگان را بررسی کردیم، آقای پیرهادی پیشنهاد حمل و نقل رایگان را داد و پس از چند دقیقه آقای اقراریان پیشنهادی مطرح کرد که به تصویب رسید.

نادعلی گفت: ما در آن جلسه حمل و نقل رایگان به صورت دو ماه یکبار را تصویب کردیم و اینکه هر دوماه دوباره از ابتدا بحث کنیم، اصل تفاهم را زیر سؤال برده ایم. ما با این شرایط نمی توانیم به حرف یکدیگر اعتماد کنیم.

اقراریان با تأکید بر اینکه مزایا و معایب این لایحه باید کنار هم بررسی شود، گفت: باید تصمیمی گرفته شود که شهروندان حداکثر بهره برداری را از آن داشته باشند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تلاش ما این است که با دلسوزی نظر دهیم، گفت: ما نباید به گونه ای فکر کنیم که کسی که نظری مخالف ما دارد، از دین خارج شده است. ممکن است اختلاف نظر داشته باشیم اما این موضوع طبیعی است و هرکسی حق دارد به اندازه سهم خود صحبت کند.