کسب رتبه سوم استان کرمان در اعزام زائر اولی ها به مشهد مقدس

محمدرضا احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام زائر اولی ها به مشهد مقدس گفت: در سال گذشته در مجموع یک هزار و ۲۹۰ در استان کرمان تحت عنوان زائر اولی به مسهد مقدس اعزام شدند.

وی افزود: از این تعداد ۶۷۱ نفر زائر اولی تحت عنوان کاروان های مهر درخشان، ۱۴ زوج جوان و مابقی نیز با کمک خیرین به مشهد مقدس اعزام شده اند.

دبیر کانون خدمت رضوی استان کرمان خاطرنشان کرد: در این طرح همه شهرستان ها مشارکت داشته و بر اساس سهمیه اعلامی در هر ماه اعزام انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری باتوجه به شرایط جنگی تعداد دو کاروان ۹۰ نفره اعزام زائر اولی داشته ایم و در ادامه نیز اعزام خواهیم داشت، تصریح کرد: به لطف خدا و عنایت علی ابن موسی الرضا، استان کرمان در کشور رتبه سوم اعزام زائر اولی ها و خدمات به زائرین را کسب کرده است.

احمدی، با اشاره به چگونگی انتخاب افراد به عنوان زائر اولی و اعزام آنها به مشهد مقدس گفت: در صورتی که این افراد توان پرداخت هزینه‌های خود را نداشته، در دهک ۱ تا ۴ باشند و هنوز توفیق زیارت امام رضا علیه السلام را نداشته باشند مشمول این طرح می شوند و بر این اساس شناسایی که انجام می شود، در طول سال اعزام می شوند.

وی ادامه داد: در مجموع زمان سفر زائر اولی ها ۵ روز خواهد بود و در هر کاروان یک مدیر و یک روحانی یا مداح نیز حضور خواهد داشت و در مشهد مقدس نیز از یک وعده غذای حرم متنعم خواهند بود.