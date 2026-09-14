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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۶

گلایه اتاق اصناف کشاورزی از عدم تخصیص سوخت و تأخیر در پرداخت پول گندم

گلایه اتاق اصناف کشاورزی از عدم تخصیص سوخت و تأخیر در پرداخت پول گندم

رئیس اتاق اصناف کشاورزی از عدم تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد و تأخیر در پرداخت بهای گندم انتقاد کرد و نسبت به کاهش سطح زیر کشت این محصول هشدار داد.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با اشاره به شرایط بحرانی تأمین سوخت برای فعالان این بخش به خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه با وجود وعده‌های صریح وزارت نفت مبنی بر تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد برای جبران بخشی از کسری سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، تاکنون حتی یک لیتر نیز از این سهمیه به کشاورزان تحویل داده نشده است.

وی با تشریح ابعاد این چالش افزود: امسال مجموع سهمیه سوخت کشاورزی حدود ۲۰ درصد (معادل ۶۰۰ میلیون لیتر) کاهش یافته است. قرار بود برای جبران بخشی از این عقب‌ماندگی، ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت اختصاص یابد که با وجود صورت‌جلسات مجلس شورای اسلامی، این تعهد به مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با تأکید بر اینکه در مقیاس ناترازی سوخت کشور، تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر عدد قابل‌توجهی نیست که توجیهی برای عدم اجرا داشته باشد، تصریح کرد: ما برای پیگیری علت این موضوع اقدام کردیم، اما متأسفانه هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکردیم و این سکوت و عدم اجرای تعهدات، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی تحمیل کرده است.

هشدار نسبت به کاهش تولید گندم در سال آینده

عالمی در ادامه به گلایه‌های جدی کشاورزان در خصوص تأخیر در پرداخت بهای خرید تضمینی گندم با توجه به نوسانات ارزی در بازار داخل اشاره کرد و گفت: کشاورزان از وضعیت موجود و تأخیر در دریافت مطالبات خود به شدت شاکی هستند. این وضعیت به معیشت تولیدکنندگان ضربه زده است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای بلندمدت این وضعیت برای امنیت غذایی کشور افزود: ما نگرانی عمیق خود را نسبت به این مسئله ابراز کرده‌ایم. اگر نسبت به پرداخت سریع بدهی گندم‌کاران تصمیم‌گیری قاطع صورت نگیرد، باید منتظر کاهش چشمگیر سطح زیر کشت و تولید گندم در سال زراعی آینده باشیم؛ موضوعی که زنگ خطری جدی برای خودکفایی در این محصول استراتژیک محسوب می‌شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی در پایان بر ضرورت اصلاح فوری فرآیندهای مالی و سوختی تأکید کرد و خواستار آن شد که مسئولان امر با درک شرایط تولیدکنندگان، نسبت به ادای دیون کشاورزان و رفع موانع تأمین سوخت، اقدامی عاجل انجام دهند.

کد مطلب 6945633
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      10 0
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      همش حرف عمل کنید به دادمان برسید کمک کنید ما هم گرفتاریم حداقل حقوقی برای این کشاورزان که در آمدی جز پول محصول خود ندارن در نظر بگیرید
    • محمد طوسی IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      7 0
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      مسخره است گازوییل به ماشینا و تراکتورا ندادن از اون ور بردنش صادرش کردن با افتخار میگن امسال برای اولین بار گازوییل صادر کردیم
    • کشاورز NL ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      4 0
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      قیمت چند میلیاردی تراکتور و چند میلیاردی ادوات آن و عدم تامین سوخت هر سه ماه ۶۰۰ لیتر سوخت به ما میدهند که فقط کفاف یک ماه را هم نمیدهد بقیه را از کامیون داران لیتری۵۹ هزار تومان میخریم دیگر امسال گندم کشت نمیکنیم نیمی از سال گذشته پول ما را دولت نمیدهد۰۰۰۰۰۰۰
    • استان فارسی NL ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      3 0
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      هرسه ماه۶۰۰ لیتر گازوییل به ما میدهند بنظر شما ما چند روز میتوانیم کار کنییم بقیه را از کامیونداران لیتری ۶۰ الی ۷۹ هزار میخریم گندم تولید میکنیم دولت بعد از گذشت ۶ ماه پولش را نمیدهد
    • سلام IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
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      تمامی خدمات کشاورزی با موتور بنزینی وگازوییل کار میکنن.از موتور اب گرفته تا تیلتر موتور چمن زنی تراکتور ....پمپ بنزین هم به پیت بنزین نمیده حال این کشاورز چکار کند ..موتور چمن زنی کجای قانون جا دارد که سهمیه بنزین میخواد....‌‌‌
    • محمدرضااسکندری IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      3 0
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      بنده‌نهاده‌خریدم‌وبدهکارم‌به‌هرکس‌قول‌دادم‌بدقول‌شدم‌پول‌گندم‌رابدهیدکه‌زندگی‌برای‌ماسخت‌شده
    • عبدالقفور قلندرزهی کشاورز سرتلاب اسلام آباد IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      الان چهار ماه است که پول گندم واریز نشده سوخت تراکتورها داده نشد یک جفت لاستیک عقب تراکتور شده دویست میلیون تومان کشاورزی هم دیگر توان مانیست
    • عبدالله فرخ‌زاده IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      آقای عالمی تشکر از این که به فکر ما کشاورزا و تراکتور دارا هستید ولی به خدا با حلوا حلوا دهن کسی شیرین نمیشه ۳ ماهه گندم دادیم فقط باید خجالت طلبکار رو بکشیم
    • عادل IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      2 0
      پاسخ
      وقتی از خدمات کشاورزی برای گرفتن بذر گندم مراجعه میکنیم اول پول واریز کنید رسید را بیاورید و بعد باهزار منت میدهند . اما ما کشاورزان زحمت کش باید بسازیم و بسوزیم
    • کساورز IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      پول‌ کشاورزو‌ بدین‌ بابا‌ مردم‌ همه‌ قسط‌ بدبختی‌دارن‌
    • ناشناس IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      هم گازوئیل زیاده هم قطعات ارزونه هم نرخ گندم مناسبه تشکر میکنم از دولت که هر روز به فکر ماست و مرگ ما مردم رو جلو انداخته
    • محمد بیات IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام زمانی که گندم تحویل دادیم طلا ۱۶ ملیون بود اگه داده بودم به دامدار پول داده بودیم طلا الان کلی سود کرده بودیم..

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