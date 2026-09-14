گلایه اتاق اصناف کشاورزی از عدم تخصیص سوخت و تأخیر در پرداخت پول گندم

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با اشاره به شرایط بحرانی تأمین سوخت برای فعالان این بخش به خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه با وجود وعده‌های صریح وزارت نفت مبنی بر تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد برای جبران بخشی از کسری سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، تاکنون حتی یک لیتر نیز از این سهمیه به کشاورزان تحویل داده نشده است.

وی با تشریح ابعاد این چالش افزود: امسال مجموع سهمیه سوخت کشاورزی حدود ۲۰ درصد (معادل ۶۰۰ میلیون لیتر) کاهش یافته است. قرار بود برای جبران بخشی از این عقب‌ماندگی، ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت اختصاص یابد که با وجود صورت‌جلسات مجلس شورای اسلامی، این تعهد به مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با تأکید بر اینکه در مقیاس ناترازی سوخت کشور، تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر عدد قابل‌توجهی نیست که توجیهی برای عدم اجرا داشته باشد، تصریح کرد: ما برای پیگیری علت این موضوع اقدام کردیم، اما متأسفانه هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکردیم و این سکوت و عدم اجرای تعهدات، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی تحمیل کرده است.

هشدار نسبت به کاهش تولید گندم در سال آینده

عالمی در ادامه به گلایه‌های جدی کشاورزان در خصوص تأخیر در پرداخت بهای خرید تضمینی گندم با توجه به نوسانات ارزی در بازار داخل اشاره کرد و گفت: کشاورزان از وضعیت موجود و تأخیر در دریافت مطالبات خود به شدت شاکی هستند. این وضعیت به معیشت تولیدکنندگان ضربه زده است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای بلندمدت این وضعیت برای امنیت غذایی کشور افزود: ما نگرانی عمیق خود را نسبت به این مسئله ابراز کرده‌ایم. اگر نسبت به پرداخت سریع بدهی گندم‌کاران تصمیم‌گیری قاطع صورت نگیرد، باید منتظر کاهش چشمگیر سطح زیر کشت و تولید گندم در سال زراعی آینده باشیم؛ موضوعی که زنگ خطری جدی برای خودکفایی در این محصول استراتژیک محسوب می‌شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی در پایان بر ضرورت اصلاح فوری فرآیندهای مالی و سوختی تأکید کرد و خواستار آن شد که مسئولان امر با درک شرایط تولیدکنندگان، نسبت به ادای دیون کشاورزان و رفع موانع تأمین سوخت، اقدامی عاجل انجام دهند.