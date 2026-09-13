آموزش و پرورش سومین اولویت اعتباری شهرستان کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: مباحث امنیتی، ترافیکی و انتظامی مرتبط با حوزه شهرستان کرمانشاه با جدیت دنبال می‌شود و در این زمینه مجموعه حمل‌ونقل شهرداری نیز همکاری لازم را خواهد داشت.

وی افزود: در این خصوص ابلاغ‌های لازم انجام شده و تلاش می‌کنیم با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مسائل و مشکلات احتمالی در حوزه شهرستان پیش از تبدیل شدن به چالش، برطرف شود.

فرماندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها ادامه داد: انتظار داریم همکاری میان مجموعه‌های مرتبط پیش از بروز مشکلات انجام شود تا بتوانیم موضوعات را در داخل شهرستان هماهنگ و حل‌وفصل کنیم.

مبین درباره برخی مسائل مرتبط با کاربری و بهره‌مندی از فضاها نیز گفت: موضوع انتفاعی شدن یا بهره‌مند شدن از ظرفیت‌های موجود، در چارچوب ضوابط شهرسازی و در صورت تأیید کمیسیون ماده ۵ قابل پیگیری است و تلاش می‌کنیم در این زمینه مشکلی ایجاد نشود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سازماندهی نیروهای آموزش و پرورش در شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: با تدابیری که مدیران نواحی آموزش و پرورش اتخاذ کرده‌اند، در زمینه سازماندهی نیروها مشکل خاصی وجود ندارد.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به توسعه شهرک‌های مسکونی و مسکن مهر گفت: با توجه به بازدیدهای هفتگی استاندار از این مناطق، پیشنهاد می‌کنیم موضوع فضاهای آموزشی در شهرک‌ها در نشست آینده شورای مسکن نیز مطرح شود تا برای تأمین نیازهای آموزشی این مناطق اقدامات لازم صورت گیرد.

مبین خاطرنشان کرد: اگر برای تأمین فضای آموزشی در شهرک‌های جدید و مسکن مهر تدبیری اندیشیده نشود، فشار مضاعفی بر مدارس داخل شهر کرمانشاه وارد خواهد شد و لازم است از هم‌اکنون برای جلوگیری از این وضعیت برنامه‌ریزی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویت‌های اعتباری شهرستان اشاره کرد و گفت: در حوزه شهرستان، راه‌های روستایی و آب از جمله مطالبات و نیازهای اصلی بوده‌اند و پس از این دو حوزه، آموزش و پرورش سومین اولویت ما قرار گرفته است.

فرماندار کرمانشاه افزود: از نظر ریالی نیز بخش قابل توجهی از اعتبارات شهرستان به حوزه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس اختصاص یافته است و امیدواریم با جذب اعتبارات و منابع ملی، شاهد جهش بیشتری در توسعه فضاهای آموزشی شهرستان باشیم.

مبین در پایان بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود و پیگیری منابع ملی می‌تواند به رفع نیازهای آموزشی و کاهش مشکلات فضاهای آموزشی در شهرستان کرمانشاه کمک کند.