به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های رژیم صهیونیستی دقایقی قبل سه نوبت، النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند. این حملات کفرتبنیت در جنوب لبنان را نیز دربرگرفت.

هنوز آماری از شهدای احتمالی این حملات وحشیانه منتشر نشده است.

روز گذشته نیز خبرنگار المنار از حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه علی الطاهر و نیز شهرک بیت یاحون در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی منطقه میان حداثا و حاریص را با توپخانه گلوله باران کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته چند عملیات انفجار را در شهرک المنصوری واقع در جنوب لبنان انجام داد و زیرساخت‌های موجود در این منطقه را تخریب کرد.