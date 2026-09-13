«ایرانم» علیرضا قربانی از شیراز به اصفهان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تاریخ برگزاری کنسرت های علیرضا قربانی در شهر اصفهان مشخص شد و این هنرمند و گروهش در اولین دور اجراها از ۲۳ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در آمفی تئاتر روباز بوستان پردیس هنر اصفهان کنسرت «ایرانم» را برگزار می کند.

بلیت‌فروشی اجراهای اصفهان از ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ فقط در سامانه «ایران تیک» خواهد بود. ضمن اینکه تمدید این اجرا متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

علیرضا قربانی در سال‌جاری تورکنسرت «ایرانم» را به شهرهای تبریز و شیراز برده است و اصفهان و اردبیل برنامه‌های پیش‌روی او و گروهش است.

وی خرداد ماه ۱۲ اجرا در سالن شهریار تبریز مهمان مردم این شهر و در مرداد و شهریور نیز ۱۳ شب در کنار مردم شیراز بود که عنوان «شهروند افتخاری شیراز» را نیز شهردار این شهر به نمایندگی از مردم شیراز به علیرضا قربانی اهدا کرد.