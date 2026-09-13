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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

رئیس جمهور چین خواستار اجرای حکمرانی جهانی برای هوش مصنوعی شد

رئیس جمهور چین خواستار اجرای حکمرانی جهانی برای هوش مصنوعی شد

رئیس جمهور چین خواستار ایستادگی کشورهای عضو بریکس در برابر تهدیدات امنیتی شده و گفت که دنیا باید برای ایجاد حکمرانی جهانی برای هوش مصنوعی وارد عمل شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، شی جین پینگ رئیس جمهور چین در اظهاراتی در اجلاس کشورهای عضو بریکس در دهلی نو تصریح کرد که پکن از دولت‌های جنوبی جهان می‌خواهد تا در برابر تهدیدات امنیتی به صورت مشترک ایستادگی کند.

وی خواستار تعمیق همکاری در زمینه‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید میان کشورهای عضو بریکس شده و تصریح کرد که کشورهای عضو باید ساختارهای مالی بین‌المللی را اصلاح کرده و بهبود بخشند.

رئیس جمهور چین خواستار همبستگی کشورهای عضو بریکس برای دفاع از تمامیت قوانین بین‌المللی شد. وی از کشورهای عضو بریکس خواست برای ایجاد فوری یک نظام حکمرانی جهانی برای هوش مصنوعی وارد عمل شوند.

کد مطلب 6945661

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