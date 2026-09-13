به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، در نشست مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با حضور اعضای هیئترئیسه نهاد، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی حاجیلوئی محب با حفظ سمت ریاست پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، به عنوان معاون آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها منصوب شد.
این انتصاب با حکم حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، صورت گرفت.
در این نشست همچنین از خدمات و تلاشهای حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی حرزاده در مدت چهار سال تصدی معاونت آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تقدیر و تشکر شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی حرزاده پیش از این به عنوان مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یزد منصوب شده است.
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